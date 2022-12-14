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Заставили продать квартиру и взять кредит - Телефонные мошенники обманули пенсионерку в Костанае
Заставили продать квартиру и взять кредит - Телефонные мошенники обманули пенсионерку в Костанае
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45751
Заставили продать квартиру и взять кредит - Телефонные мошенники обманули пенсионерку в Костанае
Отправлено: 14.12.22 - 15:11
Неизвестные, представившись по телефону сотрудниками полиции и Нацбанка, вынудили 72-летнюю жительницу Костаная оформить крупный кредит и срочно продать квартиру по заниженной цене.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 20622
Re: Заставили продать квартиру и взять кредит - Телефонные...
Отправлено: 14.12.22 - 15:11
Где же ее дети и внуки?
Сами не замешаны ли?
Сами не замешаны ли?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8905
Re: Заставили продать квартиру и взять кредит - Телефонные...
Отправлено: 14.12.22 - 15:13
Ох....ть можно...
Не сколько от доверчивости пожилого человека, скорее от работы спустя рукава ВСЕХ кто должен что-то с этим делать. Мошенничество цветет и пахнет и всем барибир.
В стране продали всё... даже личные данные граждан... они в ходу где попало и у кого попало.
Кто объяснит, каким образом фото личных документов находятся у частного банка?
Каким образом узнают личные телефоны и названивают от банков до мошенников?
И первые и вторые мне тоже звонили.
Звонит один банк, в котором я никогда в жизни не был, что-то предлдагает. Я спросил откуда мой номер, не говорят.
Звонили и подобные "представители" нац банка. Я ей говорю, вы до сих пытаетесь обмануть людей? Бросает трубку сразу же.
Не сколько от доверчивости пожилого человека, скорее от работы спустя рукава ВСЕХ кто должен что-то с этим делать. Мошенничество цветет и пахнет и всем барибир.
В стране продали всё... даже личные данные граждан... они в ходу где попало и у кого попало.
Кто объяснит, каким образом фото личных документов находятся у частного банка?
Каким образом узнают личные телефоны и названивают от банков до мошенников?
И первые и вторые мне тоже звонили.
Звонит один банк, в котором я никогда в жизни не был, что-то предлдагает. Я спросил откуда мой номер, не говорят.
Звонили и подобные "представители" нац банка. Я ей говорю, вы до сих пытаетесь обмануть людей? Бросает трубку сразу же.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5678
Re: Заставили продать квартиру и взять кредит - Телефонные...
Отправлено: 14.12.22 - 17:28
Неужели, лишь заполучив флешку с ЭЦП можно богача пустить по миру? Да вроде бы там требуют хотя бы код из четырех циферек,
Re: Заставили продать квартиру и взять кредит - Телефонные...
Отправлено: 14.12.22 - 23:43
Дропов нужно привлекать к ответственности. Продавая доступ к своим приложениям банковским они понимали, что их карты будут использоваться для вот таких грязных дел. Это соучастники по сути.
(Пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1713
Заставили продать квартиру и взять кредит - Телефонные мошенники обманули пенсионерку в Костанае
Отправлено: 15.12.22 - 00:19
В основе сего происшествия, слепая и всепоглощающая вера в Государства!
В его неослабную заботу и тревогу за каждым гражданином.
Если б не это, ничего не случилось бы...
В его неослабную заботу и тревогу за каждым гражданином.
Если б не это, ничего не случилось бы...
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 9070
Заставили продать квартиру и взять кредит - Телефонные мошенники обманули пенсионерку в Костанае
Отправлено: 15.12.22 - 00:33
Цитата:
По моему-это элементарно, обращаясь в банк как правило делают ксерокопии документов.
Кроме того если человек ИП допустим в торговле то фото документов нет только у ленивого,все алкогольные табачные и другие фирмы заключают договора и постоянно просят фото документов.
При заключении договоров по коммуналке просят фото документов.
Цитата:
Не знаю как твой ,но мой номер есть на всех сайтах с объявами.
Цитата:
Завидую твоей выдержке,я по другому разговариваю.
[Исправлено: Добринцофф, 15.12.2022 - 00:35]
yudjin:
Кто объяснит, каким образом фото личных документов находятся у частного банка?
Кто объяснит, каким образом фото личных документов находятся у частного банка?
По моему-это элементарно, обращаясь в банк как правило делают ксерокопии документов.
Кроме того если человек ИП допустим в торговле то фото документов нет только у ленивого,все алкогольные табачные и другие фирмы заключают договора и постоянно просят фото документов.
При заключении договоров по коммуналке просят фото документов.
Цитата:
yudjin:
Каким образом узнают личные телефоны и названивают от банков до мошенников
Каким образом узнают личные телефоны и названивают от банков до мошенников
Не знаю как твой ,но мой номер есть на всех сайтах с объявами.
Цитата:
yudjin:
Я ей говорю, вы до сих пытаетесь обмануть людей? Бросает трубку сразу же.
Я ей говорю, вы до сих пытаетесь обмануть людей? Бросает трубку сразу же.
Завидую твоей выдержке,я по другому разговариваю.
[Исправлено: Добринцофф, 15.12.2022 - 00:35]
Re: Заставили продать квартиру и взять кредит - Телефонные...
Отправлено: 15.12.22 - 13:01
Цитата:
Иногда можно и поддаться им немного, вступить в диалог с испуганным голосом, а когда дело дойдёт до смс-кода, то долго тупить, искать его в вацапе, а потом внезапно "найти" и сказать, что тут не цифры пришли, а какое-то уравнение: икс, игрек и буква Й
Или, услышав акцент/говор, попытаться угадать из какого региона юга России или Украины они звонят
Может благодаря этому какому-то пенсионеру не дозвонятся.
Добринцофф:
Завидую твоей выдержке,я по другому разговариваю.
Завидую твоей выдержке,я по другому разговариваю.
Иногда можно и поддаться им немного, вступить в диалог с испуганным голосом, а когда дело дойдёт до смс-кода, то долго тупить, искать его в вацапе, а потом внезапно "найти" и сказать, что тут не цифры пришли, а какое-то уравнение: икс, игрек и буква Й
Или, услышав акцент/говор, попытаться угадать из какого региона юга России или Украины они звонят
Может благодаря этому какому-то пенсионеру не дозвонятся.
Re: Заставили продать квартиру и взять кредит - Телефонные...
Отправлено: 15.12.22 - 13:04
Цитата:
А они и не знают ФИО. В Каспи/Халыке если начать перевод и вбить номер, то приложение покажет имя человека. Вот часто они и знают только имя и номер телефона.
yudjin:
Каким образом узнают личные телефоны и названивают от банков до мошенников?
Каким образом узнают личные телефоны и названивают от банков до мошенников?
А они и не знают ФИО. В Каспи/Халыке если начать перевод и вбить номер, то приложение покажет имя человека. Вот часто они и знают только имя и номер телефона.
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