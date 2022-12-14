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≡ Какой все-таки удивительнейший человек, бывший аким СКО Кумар Аксакалов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45751
Какой все-таки удивительнейший человек, бывший аким СКО Кумар Аксакалов
Отправлено: 14.12.22 - 12:59
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С начала декабря в Казахстане произошли крупные кадровые перестановки, пишет altyn-orda.kz. Ушел со своего поста Кумар Аксакалов, который на протяжении 5 лет был начальником Северо-Казахстанской области.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
214
Re: Какой все-таки удивительнейший человек, бывший аким СКО...
Отправлено: 14.12.22 - 12:59
#1
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Только негодяи или дурачки могут думать, что пролетариат сначала должен завоевать большинство при голосованиях, производимых под гнётом буржуазии, а потом должен взять власть. Это верх тупоумия или лицемерия, это — замена классовой борьбы и революции голосованиями при старом строе, при старой власти. В. И. Ленин
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20622
Re: Какой все-таки удивительнейший человек, бывший аким СКО...
Отправлено: 14.12.22 - 15:49
#2
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Цитата:
Надо, я считаю, как-то отреагировать! Все как один и каждый в отдельности. Выразить свой протест, несмотря на чины и звания!


Примечательно, что говорит это гражданин Германии или Австрии..
То есть травит народное недовольство из за бугра, и сам при этом остается сидеть там, за бугром..
По моему это называется провокация..
Если нет, то нужно показать это собственным примером..
Цитата:
Выразить свой протест, несмотря на чины и звания!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20622
Re: Какой все-таки удивительнейший человек, бывший аким СКО...
Отправлено: 14.12.22 - 15:54
#3
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Что то напомнило мне Аблязова.
Немного деньжат набрать, сбежать, а оттуда уже заниматься подстрекательством..
А где же ты раньше был, когда работал тут во власти?
Приди и докажи это своими делами..
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5678
Re: Какой все-таки удивительнейший человек, бывший аким СКО...
Отправлено: 14.12.22 - 15:56
#4
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Новый Казахстан не может состояться со старыми кадрами, надо молодежь подтягивать, а этих старичков назначить советниками при них. Конечно, последние могут насоветовать и свернуть с правильной дороги, при этом дать негласную инструкцию делать все наоборот.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13272
Какой все-таки удивительнейший человек, бывший аким СКО Кумар Аксакалов
Отправлено: 14.12.22 - 22:26
#5
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Жду когда НГ поднимет вопрос о жилье нового акима
Где он будет жить тут в резиденции или в частном доме?
Негоже проходить мимо этой темы особенно сейчас, когда Токаев начал наезжать на либеральные СМИ и блогеров критикующих режим-с)
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Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1713
Re: Какой все-таки удивительнейший человек, бывший аким СКО...
Отправлено: 15.12.22 - 00:12
#6
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Цитата:
111:
То есть травит народное недовольство из за бугра, и сам при этом остается сидеть там, за бугром..

Большое(!) видится издалека! Тебе известно в чем не прав Путин. Но в чем не прав Назарбаев/Токаев, тебе не ведомо!
Почему-то, поэтому, надо! Ну надо изучать государственный язык, ибо только он, это путь к мудрости!
Цитата:
111:
Приди и докажи это своими делами..

А у вас какие есть доказательства дел!?
:lol:
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Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1713
Re: Какой все-таки удивительнейший человек, бывший аким СКО...
Отправлено: 15.12.22 - 00:15
#7
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Цитата:
abaika95:
Жду когда НГ поднимет вопрос о жилье нового акима Где он будет жить тут в резиденции или в частном доме? Негоже проходить мимо этой темы особенно сейчас, когда Токаев начал наезжать на либеральные СМИ и блогеров критикующих режим-с)

Этого нельзя допустить! Потому что даже мысль об этом страшна!
Лучше десять раз соврать про дворцы Путина, чем один раз сказать правду где живёт Аким! Какая у него такса и сколько токалок!
:-o
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Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1713
Re: Какой все-таки удивительнейший человек, бывший аким СКО...
Отправлено: 15.12.22 - 00:16
#8
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Товарищи, как то вяло протестуем!
Неужели ни у кого не найдётся слов защиты над этими клеветами над Акимом!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3444
Re: Какой все-таки удивительнейший человек, бывший аким СКО...
Отправлено: 15.12.22 - 12:23
#9
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Цитата:
111:
когда работал тут во власти


А, кем он тут работал?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3444
Re: Какой все-таки удивительнейший человек, бывший аким СКО...
Отправлено: 15.12.22 - 12:26
#10
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Цитата:
abaika95:
жилье нового акима


Чем Кумар хуже Архимеда ?? Поселиться в резиденции: - всё равно она пустует - глядишь хоть какой никакой уход за ней будет, а так запустяться здания и придут в негодность.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20622
Какой все-таки удивительнейший человек, бывший аким СКО Кумар Аксакалов
Отправлено: 15.12.22 - 13:58
#11
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Цитата:
ACROS:
А, кем он тут работал?

Я про Аблязова и остальных таких же.
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