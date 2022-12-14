Отправлено: - 00:33

yudjin:

Кто объяснит, каким образом фото личных документов находятся у частного банка?

yudjin:

Каким образом узнают личные телефоны и названивают от банков до мошенников

yudjin:

Я ей говорю, вы до сих пытаетесь обмануть людей? Бросает трубку сразу же.

[Исправлено: Добринцофф, 15.12.2022 - 00:35]

Цитата:По моему-это элементарно, обращаясь в банк как правило делают ксерокопии документов.Кроме того если человек ИП допустим в торговле то фото документов нет только у ленивого,все алкогольные табачные и другие фирмы заключают договора и постоянно просят фото документов.При заключении договоров по коммуналке просят фото документов.Цитата:Не знаю как твой ,но мой номер есть на всех сайтах с объявами.Цитата:Завидую твоей выдержке,я по другому разговариваю.