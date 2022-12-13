Прогноз на 5 дней
ясно-18°C
  • 779 мм рт.ст.
  • 78% влажность
  • СВ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Танцуешь не только телом, но и душой» - Баттл среди детей и подростков прошел в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45743
«Танцуешь не только телом, но и душой» - Баттл среди детей и подростков прошел в Костанае
Отправлено: 13.12.22 - 10:37
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Танцевальный баттл Feel the steel провели в трех категориях: kids (дети в возрасте до 10 лет), beginner (дети, которые занимаются около 1,5 года) и pro или open номинация (профессиональные танцоры).
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20617
Re: «Танцуешь не только телом, но и душой» - Баттл среди детей и...
Отправлено: 13.12.22 - 10:37
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня каждый раз танцует, отдать что ли тоже в танцевальный..
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
969
Re: «Танцуешь не только телом, но и душой» - Баттл среди детей и...
Отправлено: 14.12.22 - 21:57
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абракадабра какая-то! Такие танцы нам не нужны! Пусть в Гарлеме их танцуют.
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3259
Re: «Танцуешь не только телом, но и душой» - Баттл среди детей и...
Отправлено: 14.12.22 - 23:31
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
Абракадабра какая-то! Такие танцы нам не нужны



:lol:
Вместо занятий спортом пойдёт!хорошая физическая нагрузка, участвуют все мышцы

Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 61, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 61
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS