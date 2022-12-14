облажались как с Абаем в Костанае, когда с утра снимали вывески, а после обеда назад прикручивали...умора По ходу всем эти ономастам вообще пофиг на историю, на имена и на кого их менять... важен процесс.
Цитата:
- Не прозвучала фамилия народного героя.
вот и всё двуличие и двойные стандарты. Таран, бок о бок с Имановым боролся за одно дело, а оказался "не народный герой" или не того народа герой?
Депутаты за предложение Кырмызы Жанбыршиной проголосовали единогласно
А потом она сказала, да я пошутила, будем переименовать, голосуем. Депутаты - единогласно. Потом она, да я опять пошутила. Не будем. Депутаты - единогласно. Будем, не будем, будем. В конце у депутатов руки отсохли)
yudjin: облажались как с Абаем в Костанае, когда с утра снимали вывески, а после обеда назад прикручивали...умора По ходу всем эти ономастам вообще пофиг на историю, на имена и на кого их менять... важен процесс.
Смотрю, какой-то не последовательный Вчера орал почему имена коммунистов убирают а сегодня уже возмущается почему оставили Женя лишь бы быть против всех
Когда как я последовательно выступаю за принципиальность Если начали убирать имена большевиков надо убирать имена Амангельды,Джангельды,Дощанова и Арыстанбекова Иначе как те россияне клоуны получаются С трибун орут о памяти предков и тут же финансируют фильмы про плохих коммунистов и таблички фашистским приспешникам устанавливать пытаются Лицемеры
Да, что такое: - лажа за лажой. Ну, хоть в этом то можно же было по нормальному: - когда в первый раз подавали документы, неужели никто из депутатов не возмутился, не сказал: - это же Амангельды народный герой, с какой стати менять название. Пофигисты и поху...ты. Отмазка этой депутатши- слабая, и надуманная: как будто у нас много Амангелды, скорее всего - знали о ком идёт речь, но очевидно поступила команда сверху связанная с родом, племенем. Вот так делается история Начинаю сомневаться: - депутаты казахи областного маслихата ( русскоязычным простительно) знают историю своего родного края ???
saba: Поправка за год до смерти всё таки вступил в ряды ВКП(б),
Большевик он был что и странно почему опускают этот момент что он сражался тут с 17 года за советскую власть Тоесть историки берут только его ранние подвиги типа восстания 1916 года против царской власти Ок Тогда давайте назовем один из районов им Мустафы Шокая Он до связи с Гитлером тоже тут вполне себе был во главе национального туркестанского движения Но нет его нельзя Ата-та Россия завизжит сравнивая его с бЕндерой Тогда какого хомяка у нас имена большевиков тут остались? Убрали Тарана уберите и главу ЧК Кустанайского Уезда Омара Дощанова Это как убрать улицы Ленина в России но оставить везде Дзержинского Логика Вражья лженаука
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