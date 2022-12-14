Отправлено: - 20:42

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никого не уволят

Цитата:И никто ДОБРОВОЛЬНО не уйдёт, как говориться - зуб даю.Странно как то поступает Президент: - кто же добровольно лишиться кормушки ??Он же дал НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ оценку- Минсельхозу, Минторговли и ещё нескольким министерствам- вот и гони их в шею, толку от этих бездарностей.Раньше при Советской власти - такая оценка - это партбюро, партбилет на стол - и ты уже НИКТО в этой жизни и звать тебя НИКАК.