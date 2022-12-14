Отправлено: - 13:07

yudjin: облажались как с Абаем в Костанае, когда с утра снимали вывески, а после обеда назад прикручивали...умора По ходу всем эти ономастам вообще пофиг на историю, на имена и на кого их менять... важен процесс.

[Исправлено: abaika95, 14.12.2022 - 13:09]

[Исправлено: Домовенок, 14.12.2022 - 13:14]

Цитата:Смотрю, какой-то не последовательныйВчера орал почему имена коммунистов убирают а сегодня уже возмущается почему оставилиЖеня лишь бы быть против всехКогда как я последовательно выступаю за принципиальностьЕсли начали убирать имена большевиков надо убирать имена Амангельды,Джангельды,Дощанова и АрыстанбековаИначе как те россияне клоуны получаютсяС трибун орут о памяти предков и тут же финансируют фильмы про плохих коммунистов и таблички фашистским приспешникам устанавливать пытаютсяЛицемеры