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≡ Смаилов предупредил "неуверенных" министров: Можете уже сейчас освобождать место
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45743
Смаилов предупредил "неуверенных" министров: Можете уже сейчас освобождать место
Отправлено: 14.12.22 - 15:29
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В своем выступлении премьер-министр напомнил, что Глава государства ждет четкого ответа на вопрос, можно ли вступить в новый год с этим составом правительства.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20617
Re: Смаилов предупредил "неуверенных" министров:...
Отправлено: 14.12.22 - 15:29
#1
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Блин, ну какой фарс..
Значит никого не уволят..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25582
Re: Смаилов предупредил "неуверенных" министров:...
Отправлено: 14.12.22 - 15:48
#2
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Ждут, когда они, сами 0 уйдут... :lol: ;-)
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