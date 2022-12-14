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≡ На чемпионате мира по футболу в Катаре определился первый участник финала
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45743
На чемпионате мира по футболу в Катаре определился первый участник финала
Отправлено: 14.12.22 - 15:26
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Первые полчаса игры прошли в равной борьбе без заметной активности у ворот. А на 32-й минуте аргентинцы организовали выход один на один с хорватским голкипером Домиником Ливаковичем своего нападающего Хулиана Альвареса.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20617
Re: На чемпионате мира по футболу в Катаре определился первый...
Отправлено: 14.12.22 - 15:26
#1
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Блин, не смотрел, зависла тарелка у меня..
Включил только ради футбола..
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