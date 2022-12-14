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≡ Школу имени Амангельды Иманова решили переименовать по недоразумению в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45743
Школу имени Амангельды Иманова решили переименовать по недоразумению в Костанайской области
Отправлено: 14.12.22 - 12:35
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Так сегодня, 14 декабря, мотивировали отзыв принятого раньше решения депутаты Костанайского областного маслихата. На очередной сессии седьмого созыва ситуацию решили поправить.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11803
Re: Школу имени Амангельды Иманова решили переименовать по...
Отправлено: 14.12.22 - 12:35
#1
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Без комментариев :lol: :lol: :lol:
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8905
Школу имени Амангельды Иманова решили переименовать по недоразумению в Костанайской области
Отправлено: 14.12.22 - 12:37
#2
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облажались как с Абаем в Костанае, когда с утра снимали вывески, а после обеда назад прикручивали...умора
По ходу всем эти ономастам вообще пофиг на историю, на имена и на кого их менять... важен процесс.

Цитата:
- Не прозвучала фамилия народного героя.

вот и всё двуличие и двойные стандарты. Таран, бок о бок с Имановым боролся за одно дело, а оказался "не народный герой" или не того народа герой?

[Исправлено: Домовенок, 14.12.2022 - 13:13]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8905
Re: Школу имени Амангельды Иманова решили переименовать по...
Отправлено: 14.12.22 - 12:40
#3
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Цитата:
по недоразумению в Костанайской области

какие недоразумительные депутаты, какие недоразумительные чиновники...
По итогам года прошу выдать им вымпел:
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1108
Re: Школу имени Амангельды Иманова решили переименовать по...
Отправлено: 14.12.22 - 12:46
#4
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Всё что нужно знать об уровне образования наших депутатов :lol:
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2971
Re: Школу имени Амангельды Иманова решили переименовать по...
Отправлено: 14.12.22 - 12:53
#5
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Хотели увидеть молодые ростки Нового Казахстана, а увидели длинные побеги Старого. Депутаты обделались в очередной раз.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11803
Re: Школу имени Амангельды Иманова решили переименовать по...
Отправлено: 14.12.22 - 12:56
#6
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Цитата:
Депутаты за предложение Кырмызы Жанбыршиной проголосовали единогласно

А потом она сказала, да я пошутила, будем переименовать, голосуем. Депутаты - единогласно.
Потом она, да я опять пошутила. Не будем. Депутаты - единогласно.
Будем, не будем, будем. В конце у депутатов руки отсохли)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13269
Школу имени Амангельды Иманова решили переименовать по недоразумению в Костанайской области
Отправлено: 14.12.22 - 13:07
#7
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Цитата:
yudjin: облажались как с Абаем в Костанае, когда с утра снимали вывески, а после обеда назад прикручивали...умора По ходу всем эти ономастам вообще пофиг на историю, на имена и на кого их менять... важен процесс.

Смотрю, какой-то не последовательный
Вчера орал почему имена коммунистов убирают а сегодня уже возмущается почему оставили
Женя лишь бы быть против всех

Когда как я последовательно выступаю за принципиальность
Если начали убирать имена большевиков надо убирать имена Амангельды,Джангельды,Дощанова и Арыстанбекова
Иначе как те россияне клоуны получаются
С трибун орут о памяти предков и тут же финансируют фильмы про плохих коммунистов и таблички фашистским приспешникам устанавливать пытаются
Лицемеры

[Исправлено: abaika95, 14.12.2022 - 13:09]

[Исправлено: Домовенок, 14.12.2022 - 13:14]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20617
Re: Школу имени Амангельды Иманова решили переименовать по...
Отправлено: 14.12.22 - 15:25
#8
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Новый аким, новые депутаты..
Вот такие вот они..
Демократизация или как там его..
Но коммунистическое мышление не сбить, как скажут, так и делать надо..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3441
Школу имени Амангельды Иманова решили переименовать по недоразумению в Костанайской области
Отправлено: 14.12.22 - 15:34
#9
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Да, что такое: - лажа за лажой. Ну, хоть в этом то можно же было по нормальному: - когда в первый раз подавали документы, неужели никто из депутатов не возмутился, не сказал: - это же Амангельды народный герой, с какой стати менять название.
Пофигисты и поху...ты. Отмазка этой депутатши- слабая, и надуманная: как будто у нас много Амангелды, скорее всего - знали о ком идёт речь, но очевидно поступила команда сверху связанная с родом, племенем. Вот так делается история
Начинаю сомневаться: - депутаты казахи областного маслихата ( русскоязычным простительно) знают историю своего родного края ???

[Исправлено: ACROS, 14.12.2022 - 15:40]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5672
Re: Школу имени Амангельды Иманова решили переименовать по...
Отправлено: 14.12.22 - 18:05
#10
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Нашим депутатам предложи пойти войной на Францию, проголосуют не моргнув глазом. Помню закон стометровки: дальше ста метров пьющие поленятся пройти и откажутся покупать спиртное.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1000
Re: Школу имени Амангельды Иманова решили переименовать по...
Отправлено: 14.12.22 - 19:33
#11
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Цитата:
Vit:
В конце у депутатов руки отсохли)

К сожалению не отсохнут,я вообще удивляюсь , как можно спать с поднятой вверх рукой
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1000
Re: Школу имени Амангельды Иманова решили переименовать по...
Отправлено: 14.12.22 - 19:35
#12
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Цитата:
abaika95:
Если начали убирать имена большевиков надо убирать имена Амангельды,Джангельды,Дощанова и Арыстанбекова

Амангельды не был большевиком. просто человек возглавило народное недовольство, как и Таран не был большевиком, если не ошибаюсь левым эсером
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1000
Re: Школу имени Амангельды Иманова решили переименовать по...
Отправлено: 14.12.22 - 19:38
#13
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Поправка за год до смерти всё таки вступил в ряды ВКП(б),
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