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≡ Вода с потолка, вода в подвале - Построенная по госпрограмме в Рудном пятиэтажка может остаться зимой без тепла
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45743
Вода с потолка, вода в подвале - Построенная по госпрограмме в Рудном пятиэтажка может остаться зимой без тепла
Отправлено: 14.12.22 - 15:20
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Жители дома № 20 в микрорайоне Восточный с августа пытаются добиться от властей ремонта. В подвале из труб постоянно течет вода, а с крыши весной топит верхние этажи. А в декабре истекает трехлетняя гарантия застройщика.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20617
Вода с потолка, вода в подвале - Построенная по госпрограмме в Рудном пятиэтажка может остаться зимой без тепла
Отправлено: 14.12.22 - 15:20
#1
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Двушки были обычные хрущевки по 4 с половиной миллиона, если не меньше и это с ремонтом..
2019 так вообще дешево..
Что заставило этих людей брать в новых домах, по какой то там цене, на отшибе, эти квартиры?
Ну а если арендное, то известно во что превратится оно спустя пару лет, как и девятиэтажка Ленина 187..
Сейчас уже давно там не был, но жильцы сами уничтожают там все..

[Исправлено: 111, 14.12.2022 - 15:22]
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