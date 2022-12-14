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Вода с потолка, вода в подвале - Построенная по госпрограмме в Рудном пятиэтажка может остаться зимой без тепла
Вода с потолка, вода в подвале - Построенная по госпрограмме в Рудном пятиэтажка может остаться зимой без тепла
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