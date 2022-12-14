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≡ Заставили продать квартиру и взять кредит - Телефонные мошенники обманули пенсионерку в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45743
Заставили продать квартиру и взять кредит - Телефонные мошенники обманули пенсионерку в Костанае
Отправлено: 14.12.22 - 15:11
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Неизвестные, представившись по телефону сотрудниками полиции и Нацбанка, вынудили 72-летнюю жительницу Костаная оформить крупный кредит и срочно продать квартиру по заниженной цене.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20617
Re: Заставили продать квартиру и взять кредит - Телефонные...
Отправлено: 14.12.22 - 15:11
#1
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Где же ее дети и внуки?
Сами не замешаны ли?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8905
Re: Заставили продать квартиру и взять кредит - Телефонные...
Отправлено: 14.12.22 - 15:13
#2
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Ох....ть можно...
Не сколько от доверчивости пожилого человека, скорее от работы спустя рукава ВСЕХ кто должен что-то с этим делать. Мошенничество цветет и пахнет и всем барибир.
В стране продали всё... даже личные данные граждан... они в ходу где попало и у кого попало.
Кто объяснит, каким образом фото личных документов находятся у частного банка?
Каким образом узнают личные телефоны и названивают от банков до мошенников?
И первые и вторые мне тоже звонили.
Звонит один банк, в котором я никогда в жизни не был, что-то предлдагает. Я спросил откуда мой номер, не говорят.
Звонили и подобные "представители" нац банка. Я ей говорю, вы до сих пытаетесь обмануть людей? Бросает трубку сразу же.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5672
Re: Заставили продать квартиру и взять кредит - Телефонные...
Отправлено: 14.12.22 - 17:28
#3
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Неужели, лишь заполучив флешку с ЭЦП можно богача пустить по миру? Да вроде бы там требуют хотя бы код из четырех циферек,
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