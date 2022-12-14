Re: Заставили продать квартиру и взять кредит - Телефонные...

Отправлено: - 15:13

Ох....ть можно...

Не сколько от доверчивости пожилого человека, скорее от работы спустя рукава ВСЕХ кто должен что-то с этим делать. Мошенничество цветет и пахнет и всем барибир.

В стране продали всё... даже личные данные граждан... они в ходу где попало и у кого попало.

Кто объяснит, каким образом фото личных документов находятся у частного банка?

Каким образом узнают личные телефоны и названивают от банков до мошенников?

И первые и вторые мне тоже звонили.

Звонит один банк, в котором я никогда в жизни не был, что-то предлдагает. Я спросил откуда мой номер, не говорят.

Звонили и подобные "представители" нац банка. Я ей говорю, вы до сих пытаетесь обмануть людей? Бросает трубку сразу же.