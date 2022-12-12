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А давайте послушаем, что в Кызылорде говорят...
А давайте послушаем, что в Кызылорде говорят...
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45743
А давайте послушаем, что в Кызылорде говорят...
Отправлено: 12.12.22 - 15:51
Ту же самую риторику я сейчас стал замечать у активистов по переводу времени, они до исступления кричат о том, что они самые правые на свете люди, только их мнение важно и нужно в области, а все, кто выступает против них, это необразованные, которые плевали на детей и при этом не читали учебник за 6 класс по географии...
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13269
Re: А давайте послушаем, что в Кызылорде говорят...
Отправлено: 14.12.22 - 13:24
Цитата:
Логично мы и не хотим этих сдвигов
Цитата:
Там вроде четко прописано
СДВИГ а не отклонение
Тоесть вы сейчас хотите сдвинуть время при котором область живёт уже 16 лет
И это негативно скажется на населении
Если же вы все же говорите на красное-желтое и считаете что сдвиг это отклонение времени то врачи четко пишут
Если не удалось избежать этого то тренируйте организм.Цитата:
Давече вы утверждали что не должно быть опросов по этой теме где главное это здоровье людей
Цитата:
Выводы сделали
Вы ни одного факта не привели что исследователи считают что факт жизни в не том времени как-то влияет негативно на организм
Цитата:
Хочу исследование о дополнительном светлом часе утром
При котором люди будут раньше нужного просыпаться и я так понимаю это также будет негативно влиять на ожирения и все остальное так?))
Цитата:
А чем раньше садится солнце на депрессию не влияет?
Цитата:
Если кто-то говорит я люблю солнечный свет летом в 3 утра это тоже самое как сказать я люблю курить стоя у 4 энергоблока Чернобыльской АЭС жуя при этом табачную жевачку
Цитата:
Ответов на мои вопросы я так и не услышал
Цитата:
Никто внятно почему-то ответить не может
Цитата:
И это хорошо))
Цитата:
Да солнце в 3 утра не влияет на организм по их логике))
А вот солнце до 11 вечера уууух как плохо
Болат Нурхожаев:
Таким образом, оптимальным для нормального функционирования организма является отсутствие временных сдвигов
Таким образом, оптимальным для нормального функционирования организма является отсутствие временных сдвигов
Логично мы и не хотим этих сдвигов
Цитата:
Болат Нурхожаев:
При невозможности избежать временных сдвигов необходим комплекс дополнительных мер, повышающие защитные свойства организма,направленные на преодоление этого дополнительного риска, каковым является временной сдвиг". КОНЕЦ ЦИТАТЫ. Неискушенному в биоритмологии, физиологии и генетике человеку невдомек что под временным сдвигом ЗДЕСЬ ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРИРОДНОГО ВРЕМЕНИ,
При невозможности избежать временных сдвигов необходим комплекс дополнительных мер, повышающие защитные свойства организма,направленные на преодоление этого дополнительного риска, каковым является временной сдвиг". КОНЕЦ ЦИТАТЫ. Неискушенному в биоритмологии, физиологии и генетике человеку невдомек что под временным сдвигом ЗДЕСЬ ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРИРОДНОГО ВРЕМЕНИ,
Там вроде четко прописано
СДВИГ а не отклонение
Тоесть вы сейчас хотите сдвинуть время при котором область живёт уже 16 лет
И это негативно скажется на населении
Если же вы все же говорите на красное-желтое и считаете что сдвиг это отклонение времени то врачи четко пишут
Если не удалось избежать этого то тренируйте организм.Цитата:
Болат Нурхожаев:
Большинство из опрошенных граждан Республики Казахстан отрицательно относятся к переводу часов на летнее время, что по их мнению ухудшает самочувствие и здоровье не только взрослого
Большинство из опрошенных граждан Республики Казахстан отрицательно относятся к переводу часов на летнее время, что по их мнению ухудшает самочувствие и здоровье не только взрослого
Давече вы утверждали что не должно быть опросов по этой теме где главное это здоровье людей
Цитата:
ВЫВОДЫ ДЕЛАЙТЕ САМИ. Это из изучения МЗ РК от 2004 года, то есть наше Казахстанское исследование
Выводы сделали
Вы ни одного факта не привели что исследователи считают что факт жизни в не том времени как-то влияет негативно на организм
Цитата:
показывает, что «дополнительный час естественного света вечером сокращает продолжительность сна в среднем на 19 минут», что ОКАЗЫВАЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ( например, ОЖИРЕНИЕ, ДИАБЕТ, СЕРДЕЧНО СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, РАК ГРУДИ) и на ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (доход на душу населения
Хочу исследование о дополнительном светлом часе утром
При котором люди будут раньше нужного просыпаться и я так понимаю это также будет негативно влиять на ожирения и все остальное так?))
Цитата:
Болат Нурхожаев:
Аналогичные результаты получены для случаев зимней ДЕПРЕССИИ, которая также постепенно увеличивается в пределах часовых поясов, то есть чем позже восходит солнце по отношению к социальным часам
Аналогичные результаты получены для случаев зимней ДЕПРЕССИИ, которая также постепенно увеличивается в пределах часовых поясов, то есть чем позже восходит солнце по отношению к социальным часам
А чем раньше садится солнце на депрессию не влияет?
Цитата:
Болат Нурхожаев:
"Если кто-то говорить; "Я люблю длинные светлые вечера при летнем времени", это то же самое, что сказать: "Я люблю курить". И то, и другое верно на гедонистическом уровне
"Если кто-то говорить; "Я люблю длинные светлые вечера при летнем времени", это то же самое, что сказать: "Я люблю курить". И то, и другое верно на гедонистическом уровне
Если кто-то говорит я люблю солнечный свет летом в 3 утра это тоже самое как сказать я люблю курить стоя у 4 энергоблока Чернобыльской АЭС жуя при этом табачную жевачку
Цитата:
Болат Нурхожаев:
БАРСЕЛОНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ о ПОЛИТИКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВРЕМЕНИ ПРИНЯТ
БАРСЕЛОНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ о ПОЛИТИКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВРЕМЕНИ ПРИНЯТ
Ответов на мои вопросы я так и не услышал
Цитата:
abaika95:
1) зачем же тогда активисты перевели компромиссно кызылорду на время ближе к западу если по итогу хотят добиться чтобы кызылорда была в одном времени со столицей? 2) зачем вообще эти телодвижения с переводом двух областей туда сюда если вопрос намного шире и поднимать его надо на республиканском уровне о создании 3 часовых поясов в стране?
1) зачем же тогда активисты перевели компромиссно кызылорду на время ближе к западу если по итогу хотят добиться чтобы кызылорда была в одном времени со столицей? 2) зачем вообще эти телодвижения с переводом двух областей туда сюда если вопрос намного шире и поднимать его надо на республиканском уровне о создании 3 часовых поясов в стране?
Никто внятно почему-то ответить не может
Цитата:
ACROS:
Если вы так мутно и нудно будете приводить в свою пользу эти псевдонаучные факты, уверен: - никакой аким области ( а это главный человек по переводу ) не переведёт стрелки
Если вы так мутно и нудно будете приводить в свою пользу эти псевдонаучные факты, уверен: - никакой аким области ( а это главный человек по переводу ) не переведёт стрелки
И это хорошо))
Цитата:
Добринцофф:
Я всегда мечтал проснуться в 3 часа утра с первыми лучами солнца и пойти на любимую работу.
Я всегда мечтал проснуться в 3 часа утра с первыми лучами солнца и пойти на любимую работу.
Да солнце в 3 утра не влияет на организм по их логике))
А вот солнце до 11 вечера уууух как плохо
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