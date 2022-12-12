Отправлено: - 13:24

Болат Нурхожаев:

Таким образом, оптимальным для нормального функционирования организма является отсутствие временных сдвигов

Болат Нурхожаев:

При невозможности избежать временных сдвигов необходим комплекс дополнительных мер, повышающие защитные свойства организма,направленные на преодоление этого дополнительного риска, каковым является временной сдвиг". КОНЕЦ ЦИТАТЫ. Неискушенному в биоритмологии, физиологии и генетике человеку невдомек что под временным сдвигом ЗДЕСЬ ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРИРОДНОГО ВРЕМЕНИ,

Болат Нурхожаев:

Большинство из опрошенных граждан Республики Казахстан отрицательно относятся к переводу часов на летнее время, что по их мнению ухудшает самочувствие и здоровье не только взрослого

ВЫВОДЫ ДЕЛАЙТЕ САМИ. Это из изучения МЗ РК от 2004 года, то есть наше Казахстанское исследование

показывает, что «дополнительный час естественного света вечером сокращает продолжительность сна в среднем на 19 минут», что ОКАЗЫВАЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ( например, ОЖИРЕНИЕ, ДИАБЕТ, СЕРДЕЧНО СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, РАК ГРУДИ) и на ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (доход на душу населения

Болат Нурхожаев:

Аналогичные результаты получены для случаев зимней ДЕПРЕССИИ, которая также постепенно увеличивается в пределах часовых поясов, то есть чем позже восходит солнце по отношению к социальным часам

Болат Нурхожаев:

"Если кто-то говорить; "Я люблю длинные светлые вечера при летнем времени", это то же самое, что сказать: "Я люблю курить". И то, и другое верно на гедонистическом уровне

Болат Нурхожаев:

БАРСЕЛОНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ о ПОЛИТИКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВРЕМЕНИ ПРИНЯТ

abaika95:

1) зачем же тогда активисты перевели компромиссно кызылорду на время ближе к западу если по итогу хотят добиться чтобы кызылорда была в одном времени со столицей? 2) зачем вообще эти телодвижения с переводом двух областей туда сюда если вопрос намного шире и поднимать его надо на республиканском уровне о создании 3 часовых поясов в стране?

ACROS:

Если вы так мутно и нудно будете приводить в свою пользу эти псевдонаучные факты, уверен: - никакой аким области ( а это главный человек по переводу ) не переведёт стрелки

Добринцофф:

Я всегда мечтал проснуться в 3 часа утра с первыми лучами солнца и пойти на любимую работу.

Цитата:Логично мы и не хотим этих сдвиговЦитата:Там вроде четко прописаноСДВИГ а не отклонениеТоесть вы сейчас хотите сдвинуть время при котором область живёт уже 16 летИ это негативно скажется на населенииЕсли же вы все же говорите на красное-желтое и считаете что сдвиг это отклонение времени то врачи четко пишутЕсли не удалось избежать этого то тренируйте организм.Цитата:Давече вы утверждали что не должно быть опросов по этой теме где главное это здоровье людейЦитата:Выводы сделалиВы ни одного факта не привели что исследователи считают что факт жизни в не том времени как-то влияет негативно на организмЦитата:Хочу исследование о дополнительном светлом часе утромПри котором люди будут раньше нужного просыпаться и я так понимаю это также будет негативно влиять на ожирения и все остальное так?))Цитата:А чем раньше садится солнце на депрессию не влияет?Цитата:Если кто-то говорит я люблю солнечный свет летом в 3 утра это тоже самое как сказать я люблю курить стоя у 4 энергоблока Чернобыльской АЭС жуя при этом табачную жевачкуЦитата:Ответов на мои вопросы я так и не услышалЦитата:Никто внятно почему-то ответить не можетЦитата:И это хорошо))Цитата:Да солнце в 3 утра не влияет на организм по их логике))А вот солнце до 11 вечера уууух как плохо