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≡ Завершать ремонт детской областной больницы в Костанае будет прежний подрядчик
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45731
Завершать ремонт детской областной больницы в Костанае будет прежний подрядчик
Отправлено: 13.12.22 - 19:35
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Об этом сегодня, 13 декабря, на встрече с журналистами сказал руководитель управления здравоохранения Костанайской области Данияр ДЖАНДАЕВ. Он же рассказал о порядке и примерных сроках продолжения работ на объекте.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20607
Re: Завершать ремонт детской областной больницы в Костанае будет...
Отправлено: 13.12.22 - 19:35
#1
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Городок бы уже дешевле обошелся, как в Рудном..
Что мне там нравится, дети отдельно, взрослые отдельно..
Тут в Костанае такого нет..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3439
Re: Завершать ремонт детской областной больницы в Костанае будет...
Отправлено: 13.12.22 - 23:48
#2
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Поменялся руководитель учреждения - поменялись и интересы.
Как поёт Леонтьев: - "....каждый хочет ИМЕТЬ и подругу и друга....".
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