Отправлено: - 23:34

Добринцофф:

но в основном почему то встают они в 4-4.30 утра.

Цитата:Ну кто как устроился. Я тоже давно (более 25-ти лет) в Германии, но ни я сам, ни те кого я знаю, никто не должны вставать в 4-5-ть утра не знаю.