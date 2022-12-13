Re: Александр ОЛЕЙНИК: Царь хороший, бояре плохие

Отправлено: - 19:10

Да уж,уровень ответственности и заботы о гражданах показала трагедия (именно так!) Экибастуза. О причинах можно много говорить, но посмотрим как это объясняет главный (!)эксперт КИСИ Булат Ауелбаев (на недавнем расширенном заседании Правительства) , цитата: "..что проблема износа тепловых сетей и вообще всей энергетической инфраструктуры свойственна не только для Казахстана, но и для других стран СНГ. Такое вот советское «наследство»." Конец цитаты. Бинго! Действительно, это (антисоветизм )свойственны для всех стран СНГ (конкретно чиновников). Так в Волгограде при прорыве канализации обвинили советских строителей ,что они 50(!) лет назад неправильно уложили трубы. Логика убойная,при том ,что уложенная новая труба лопнула через сутки.. По данным Президента, более 1,5 тысяч километров тепловых сетей в республике нуждаются в замене и ремонте. Их средний износ превысил 75%. В связи с этим Токаев поручил завершить ремонт теплосетей страны в течение ближайших трех лет. А за чей счёт будет банкет? За счёт виновных, монополистов, олигархов? А вот и не угадали! Нас уже предупреждают о грядущем повышении тарифов в сфере энергопотребления. Вопрос конечно риторический, а где уверенность что это поможет отрасли? Ведь за 30 лет независимости тарифы повышались много раз и во всех тарифах закладывалось модернизация и обновление оборудования и инфраструктуры.. Так что систему необходимо менять коренным образом!