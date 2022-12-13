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Александр ОЛЕЙНИК: Царь хороший, бояре плохие
Александр ОЛЕЙНИК: Царь хороший, бояре плохие
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45731
Александр ОЛЕЙНИК: Царь хороший, бояре плохие
Отправлено: 13.12.22 - 18:32
Итак, все как обычно. Хороший правитель дает важные и нужные поручения. Но плохие исполнители на местах всё портят. Однако при этом ничего не сказано о том, как будет решаться вопрос с этими плохими исполнителями.
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(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25580
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Царь хороший, бояре плохие
Отправлено: 13.12.22 - 18:32
Царь, у которого, плохие бояре,
Тоже, нехороший Царь...
Тоже, нехороший Царь...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2970
Александр ОЛЕЙНИК: Царь хороший, бояре плохие
Отправлено: 13.12.22 - 18:57
Цитата:
Нехорошего царя выбирают хорошие избиратели, не приходящие на избирательные участки.
drakon:
Царь, у которого, плохие бояре, Тоже, нехороший Царь...
Царь, у которого, плохие бояре, Тоже, нехороший Царь...
Нехорошего царя выбирают хорошие избиратели, не приходящие на избирательные участки.
(Пользователи)
- Откуда:
- г.Костанай
- Регистрация:
- 28.04.14
- Сообщений:
- 46
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Царь хороший, бояре плохие
Отправлено: 13.12.22 - 19:10
Да уж,уровень ответственности и заботы о гражданах показала трагедия (именно так!) Экибастуза. О причинах можно много говорить, но посмотрим как это объясняет главный (!)эксперт КИСИ Булат Ауелбаев (на недавнем расширенном заседании Правительства) , цитата: "..что проблема износа тепловых сетей и вообще всей энергетической инфраструктуры свойственна не только для Казахстана, но и для других стран СНГ. Такое вот советское «наследство»." Конец цитаты. Бинго! Действительно, это (антисоветизм )свойственны для всех стран СНГ (конкретно чиновников). Так в Волгограде при прорыве канализации обвинили советских строителей ,что они 50(!) лет назад неправильно уложили трубы. Логика убойная,при том ,что уложенная новая труба лопнула через сутки.. По данным Президента, более 1,5 тысяч километров тепловых сетей в республике нуждаются в замене и ремонте. Их средний износ превысил 75%. В связи с этим Токаев поручил завершить ремонт теплосетей страны в течение ближайших трех лет. А за чей счёт будет банкет? За счёт виновных, монополистов, олигархов? А вот и не угадали! Нас уже предупреждают о грядущем повышении тарифов в сфере энергопотребления. Вопрос конечно риторический, а где уверенность что это поможет отрасли? Ведь за 30 лет независимости тарифы повышались много раз и во всех тарифах закладывалось модернизация и обновление оборудования и инфраструктуры.. Так что систему необходимо менять коренным образом!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13267
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Царь хороший, бояре плохие
Отправлено: 13.12.22 - 19:27
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 20607
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Царь хороший, бояре плохие
Отправлено: 13.12.22 - 19:31
А что он должен делать с многочисленным назарбаевским окружением?
Их много, общий их капитал это примерно 40 миллиардов долларов..
Безумное богатство..
Ну попробуй..
Тут теперь только ждать, ошибок их..
Ну или наоборот, своих, и тогда надо строить как в России, бункера себе..
Их много, общий их капитал это примерно 40 миллиардов долларов..
Безумное богатство..
Ну попробуй..
Тут теперь только ждать, ошибок их..
Ну или наоборот, своих, и тогда надо строить как в России, бункера себе..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 587
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Царь хороший, бояре плохие
Отправлено: 13.12.22 - 20:07
Для чистоты эксперимента осталось подождать очередных внеочередных перевыборов мажилиса, а за ними - формирование правительства. Вот тогда и посмотрим.
Увидим новые фамилии или старую колоду тасовать продолжат...
Тогда и выводы окончательные будем делать.
Увидим новые фамилии или старую колоду тасовать продолжат...
Тогда и выводы окончательные будем делать.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3437
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Царь хороший, бояре плохие
Отправлено: 13.12.22 - 22:39
Цитата:
Недолго: - в январе выборы депутатов Сената, потом Мажилиса и местных маслихатов, ну и потом увидим что в Правительстве - новые, старые министры-миллионеры: - в общем всё как обычно - воруют и пьют, пьют и воруют, а трубы текут, тепло уходит, тарифы поднимаются, цены на продукты и услуги растут; все, начиная с президента и последним акимчиком ауыла удивляются - почему они растут, олигархи богатеют, народ в кредитах назарбаевских банков которым каждый год субсидируют триллионы тенге. В общем в будущем году - будет ХУЖЕ чем в нынешнем, так сказал вновь переизбранный, или вновь избранный Президент.
Skeptic:
осталось подождать
осталось подождать
Недолго: - в январе выборы депутатов Сената, потом Мажилиса и местных маслихатов, ну и потом увидим что в Правительстве - новые, старые министры-миллионеры: - в общем всё как обычно - воруют и пьют, пьют и воруют, а трубы текут, тепло уходит, тарифы поднимаются, цены на продукты и услуги растут; все, начиная с президента и последним акимчиком ауыла удивляются - почему они растут, олигархи богатеют, народ в кредитах назарбаевских банков которым каждый год субсидируют триллионы тенге. В общем в будущем году - будет ХУЖЕ чем в нынешнем, так сказал вновь переизбранный, или вновь избранный Президент.
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