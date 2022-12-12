Отправлено: - 11:20

Болат Нурхожаев:

По школьникам идущим в школы. Если идущим в школу темными утрами детям это грозит в плане не только безопасности, но и в здоровье, что отразиться уже на их будущем здоровье, то возвращающимся детям такой угрозы нет. Все равно нам придется выбирать одно из двух зол, и наименее безвредное

Болат Нурхожаев:

Дело в том что пробуждая детей перед восходами солнца мы нарушаем их фазу быстрого сна, столь важного для умственной деятельности и консолидации памяти

Болат Нурхожаев:

Так же при пробуждении перед рассветом нарушается гормональный баланс организма, например из за не выделения гормона аппетита грелина дети не будут завтракать, а будут питаться в сухомятку в школьной столовой

Болат Нурхожаев:

Я думаю вы знаете последствия. Проблемы здравоохранения НЕ РЕШАЮТСЯ опросами

Болат Нурхожаев:

Иначе нам бы пришлось решать вопросы вакцинации или запрета курения в общественных местах вынося их на голосование

Болат Нурхожаев:

взрослых.Мы же не будим например новорожденных когда они спят 18-20 часов в сутки, потому что это особенность сна в этом возрасте, так же есть особенность сна школьников, подростков итд..

Болат Нурхожаев:

Пусть Сабит вынесет этот вопрос на общественные слушания в ОС, он ведь там тоже член, как и я. Там же на камеру и прилюдно мы будем доказывать каждый свою позицию и кто докажет и убедит ту позицию и представим в Правительство? А что?

Болат Нурхожаев:

.Но дорогие мои, если вам лень посмотреть что написано в учебнике 6 класса, е

Цитата:Не доказан вред здоровью идущих школьников по темноте утромЦитата:Фаза быстрого сна или быстрое движение глаз не изученная до конца концепция чикагских учёныхВ среднем эта фаза повторяется за ночь 4-5 раз у человека по 20-25 минут и у каждого человека это индивидуальный механизм у кого-то эта фаза заканчивается перед рассветом у кого-то только начинается и давно уже доказано что если твое пробуждение на работу или учебу выпадает на фазу быстрого движения глаз то рекомендуется просыпаться на 30 минут раньше и пробуждение будет комфортнее....правда через пол часа тебя начнет жесточайше рубить в сон но это надо перетерпетьТак что фазы большой роли не играют в этом вопросеЦитата:Тоже сугубо индивидуальная проблемаКто-то ест спокойно с утра даже в 5 утра причем плотно так а кому-то (мне к примеру) крошка в горло не лезет до самого обедаЦитата:Да только вопрос перевода стрелок на 1 час это вопрос не здравоохранения а социальныйЕсли бы ставили вопрос по научномуНадо перевести стрелки на 2 часа то даА так это компромисс котрый люди вольны решать самиНужно им это или нетЦитата:Почему бы и нет?Требует же союз родителей котрый сейчас собирается в области поднимать вопрос о переводе чтобы ещё и отменили принудительную вакцинацию детейИ во время пандемии их также выслушивали с их консперологией по поводу чипированияЦитата:Если школьник ляжет спать в 9 вечера то к 8 он как раз восполнит потребность во снеА раз они ложаться сейчас в 11-12 вечера то никакой перевод им не поможет в высыпанииЦитата:Он создал петицию и также прилюдно требует перевода что в этих вариантах не так?Цитата:Ну классика)Окей в этом учебнике написано что Казахстан находится в 4 поясахВы же доказываете выше что это уже якобы не такКому верить? Учебнику за 6 класс или вам блогеру?