Re: Деньги вместо продуктов и бытовой химии - Как будут помогать...

Отправлено: - 21:10

Однажды упала заявка на такси, мол укажут сами пассажиры куда везти. Поехала девушка забирать социальную помощь, для бедных людей что-то там продуктами давали. Приехали мы туда, а там сплошь одни джипы и все очень бедные выстроились в очередь за этой самой помощью продуктовой. Пришлось подождать так минут двадцать. девушка вышла с двумя пакетами и поехали мы обратно, за ожидание сверху добавила тысячу. Кстати кажется я писал в народных новостях, надо полистать, притворная бедность называется