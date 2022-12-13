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≡ Деньги вместо продуктов и бытовой химии - Как будут помогать детям по-новому, разъяснили в акимате Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45731
Деньги вместо продуктов и бытовой химии - Как будут помогать детям по-новому, разъяснили в акимате Костаная
Отправлено: 13.12.22 - 21:10
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Речь идет о помощи детям из семей, которые получают адресную социальную помощь (АСП). Правда, нововведение заработает не раньше января 2023 года. Об этом сообщила руководитель отдела занятости и соцпрограмм Акбопе МАНАТОВА.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5665
Re: Деньги вместо продуктов и бытовой химии - Как будут помогать...
Отправлено: 13.12.22 - 21:10
#1
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Однажды упала заявка на такси, мол укажут сами пассажиры куда везти. Поехала девушка забирать социальную помощь, для бедных людей что-то там продуктами давали. Приехали мы туда, а там сплошь одни джипы и все очень бедные выстроились в очередь за этой самой помощью продуктовой. Пришлось подождать так минут двадцать. девушка вышла с двумя пакетами и поехали мы обратно, за ожидание сверху добавила тысячу. Кстати кажется я писал в народных новостях, надо полистать, притворная бедность называется
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