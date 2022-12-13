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Деньги вместо продуктов и бытовой химии - Как будут помогать детям по-новому, разъяснили в акимате Костаная
Деньги вместо продуктов и бытовой химии - Как будут помогать детям по-новому, разъяснили в акимате Костаная
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