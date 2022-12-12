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Принудительное утро маленького жителя региона
Принудительное утро маленького жителя региона
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45731
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 12.12.22 - 11:30
Когда часы показывают утро, за окном сидя за партой можно ещё два часа наблюдать ночь. Административное установленное время, выгодное госорганизациям, опережает на целых 2 часа географическое и наносит вред всем, кроме государственных служащих.
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Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 13.12.22 - 01:33
Цитата:
Нечего тут доказывать, это лишь мой личный выбор и дисциплина.
Добринцофф:
Вот ,что и требовалось доказать,темнота по утрам ни причём,просто спать надо ложиться по раньше если утром надо рано вставать,не так ли?
Вот ,что и требовалось доказать,темнота по утрам ни причём,просто спать надо ложиться по раньше если утром надо рано вставать,не так ли?
Нечего тут доказывать, это лишь мой личный выбор и дисциплина.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 587
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 13.12.22 - 08:34
И кто сказал, что Германия "самая цивилизованная страна в мире"?
Когда-то мы это уже слышали... Пока не познакомились с варварской сущностью этой страны...
История имеет свойство повторяться...
Когда-то мы это уже слышали... Пока не познакомились с варварской сущностью этой страны...
История имеет свойство повторяться...
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 13.12.22 - 10:38
Цитата:
Да нет у вас выбора,все знают как немцы пашут в три смены день и ночь,встаёте в 4-5 утра пока доберётесь до работы,вечером на улице никого нет потому что надо пораньше вставать, ведь завтра опять посреди ночи на работку подниматься.
[Исправлено: Добринцофф, 13.12.2022 - 11:15]
Эл-починно:
Нечего тут доказывать, это лишь мой личный выбор и дисциплина
Нечего тут доказывать, это лишь мой личный выбор и дисциплина
Да нет у вас выбора,все знают как немцы пашут в три смены день и ночь,встаёте в 4-5 утра пока доберётесь до работы,вечером на улице никого нет потому что надо пораньше вставать, ведь завтра опять посреди ночи на работку подниматься.
[Исправлено: Добринцофф, 13.12.2022 - 11:15]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13267
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 13.12.22 - 11:39
Цитата:
Сейчас один из сторонников перевода времени из Германии должен обидеться))
Вообде поражает какой-то вечный раздрай в стане сторонников перевода времени
Они друг с другом то согласовать не могут за что выступают по итогу а еще народу что-то пытаются объяснить
То у них дети болеют просыпаясь в темноте
То уже оказывается не темнота главное а фазы сна
То оказывается не 1 час надо вернуть а всю страну вообще переместить на новое время а для этого надо добиваться в Астане но в Астане ничего не могут поэтому хотябы две области надо оторвать от центра
То у них в учебнике по географии за 6 класс все правильно написано про 4 пояса
То уже их не 4 а 3 оказывается и вообще Костанай и кызылорда в одном времени должны быть с Астаной и алматой)))
Вообщем каша у них там и они не разобравшись в этой каше пытаются какими-то наскоками просто по экспериментировать с жителями нашего региона
Авось прокатит
Skeptic:
И кто сказал, что Германия "самая цивилизованная страна в мире"? Когда-то мы это уже слышали... Пока не познакомились с варварской сущностью этой страны... История имеет свойство повторяться...
И кто сказал, что Германия "самая цивилизованная страна в мире"? Когда-то мы это уже слышали... Пока не познакомились с варварской сущностью этой страны... История имеет свойство повторяться...
Сейчас один из сторонников перевода времени из Германии должен обидеться))
Вообде поражает какой-то вечный раздрай в стане сторонников перевода времени
Они друг с другом то согласовать не могут за что выступают по итогу а еще народу что-то пытаются объяснить
То у них дети болеют просыпаясь в темноте
То уже оказывается не темнота главное а фазы сна
То оказывается не 1 час надо вернуть а всю страну вообще переместить на новое время а для этого надо добиваться в Астане но в Астане ничего не могут поэтому хотябы две области надо оторвать от центра
То у них в учебнике по географии за 6 класс все правильно написано про 4 пояса
То уже их не 4 а 3 оказывается и вообще Костанай и кызылорда в одном времени должны быть с Астаной и алматой)))
Вообщем каша у них там и они не разобравшись в этой каше пытаются какими-то наскоками просто по экспериментировать с жителями нашего региона
Авось прокатит
Re: Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 13.12.22 - 11:42
Цитата:
Дети есть? У меня да и учатся во вторую смену. Вторая смена заканчивается в 19:30, в некоторых школах ввели уроки по 40 минут, перемены сократили и они заканчивают 6-й урок в 18:20. Темно!
А кроме того, не стоит решать проблему вторых смен используя время. Тем самым ухудшаются условия для всех жителей области. От вторых смен нужно избавляться - строить новые школы! Потому что существующие практически все перегружены.
Цитата:
Вот! Даже тогда при времени UTC+5 даже Вы замечали, что было темно и учились при искусственном освещении. А помните такое: даже хулиганы на первом уроке сидели тихо, как будто пришибленные? Весь класс был заторможенный. А потом на втором-третьем уроки ребята оживали ))) Вот сейчас это на час дольше всё. У 0-х и 1-х классов уже занятия почти закончатся к моменту когда солнце взойдёт.
Если есть в окружении учителя начальных классов с большим стажем, то просто спросите их дают ли они контрольные на первых уроках зимой (пока темно). Хороший учитель сделает квадратные глаза и скажет: "Конечно же нет! Какая им контрольная?! Они же спят первый урок!"
abaika95:
А вот вторая смена сейчас идёт домой ещё в светлое время
А вот вторая смена сейчас идёт домой ещё в светлое время
Дети есть? У меня да и учатся во вторую смену. Вторая смена заканчивается в 19:30, в некоторых школах ввели уроки по 40 минут, перемены сократили и они заканчивают 6-й урок в 18:20. Темно!
А кроме того, не стоит решать проблему вторых смен используя время. Тем самым ухудшаются условия для всех жителей области. От вторых смен нужно избавляться - строить новые школы! Потому что существующие практически все перегружены.
Цитата:
Добринцофф:
мы в СССР все ходили в школу по темноте и на первом уроке сидели при свете ламп
мы в СССР все ходили в школу по темноте и на первом уроке сидели при свете ламп
Вот! Даже тогда при времени UTC+5 даже Вы замечали, что было темно и учились при искусственном освещении. А помните такое: даже хулиганы на первом уроке сидели тихо, как будто пришибленные? Весь класс был заторможенный. А потом на втором-третьем уроки ребята оживали ))) Вот сейчас это на час дольше всё. У 0-х и 1-х классов уже занятия почти закончатся к моменту когда солнце взойдёт.
Если есть в окружении учителя начальных классов с большим стажем, то просто спросите их дают ли они контрольные на первых уроках зимой (пока темно). Хороший учитель сделает квадратные глаза и скажет: "Конечно же нет! Какая им контрольная?! Они же спят первый урок!"
Re: Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 13.12.22 - 11:48
Цитата:
Вы одно с другим не увязываете что ли? Немцы встают не раньше нас, просто у них полдень в 12:00, а у нас в 14:00. Наши 07:00 - это и есть немецкие 05:00. В обоих случаях по 7 часов до полудня.
Там точно такой же график, просто не было дурных экспериментов над людьми (переводы времени, декретное время) и у них полдень около 12 часов.
Добринцофф:
как немцы пашут в три смены день и ночь,встаёте в 4-5 утра пока
как немцы пашут в три смены день и ночь,встаёте в 4-5 утра пока
Вы одно с другим не увязываете что ли? Немцы встают не раньше нас, просто у них полдень в 12:00, а у нас в 14:00. Наши 07:00 - это и есть немецкие 05:00. В обоих случаях по 7 часов до полудня.
Там точно такой же график, просто не было дурных экспериментов над людьми (переводы времени, декретное время) и у них полдень около 12 часов.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13267
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 13.12.22 - 11:53
Цитата:
А будет темнее еще на 1 раньше
И дети приходя во вторую смену будут учится в ночи
Цитата:
Почему у вас сторонриков перевода мода такая как аргумент против перевода вам не нравится вы сразу пытаетесь заменить его общей проблемой?)
Говорят вам что вторая смена в темноте будет учится
Нет вы требуете больше школ
Говорят вам почему вы 1 час только хотите вернуть если по научному надо 2 часа? Нет тогда надо всю страну возвращать
Ну так требуйте тогда больше школ и перевода времени по всей стране
А не занимайтесь кастрированными вопросами
Цитата:
Тоже индивидуально
Некоторые с 1 урока уже бесились хоть и в темноте
А некоторые спят до конца дня
А то что на первом уроке не дают контрольных это обычная тема
Контрактные и весной на первых уроках не дают когда солнце во всю шпарит
Потомучто дети так и так ещё не полностью включены в процесс
Тот самый:
Дети есть? У меня да и учатся во вторую смену. Вторая смена заканчивается в 19:30, в некоторых школах ввели уроки по 40 минут, перемены сократили и они заканчивают 6-й урок в 18:20. Темно!
Дети есть? У меня да и учатся во вторую смену. Вторая смена заканчивается в 19:30, в некоторых школах ввели уроки по 40 минут, перемены сократили и они заканчивают 6-й урок в 18:20. Темно!
А будет темнее еще на 1 раньше
И дети приходя во вторую смену будут учится в ночи
Цитата:
Тот самый:
А кроме того, не стоит решать проблему вторых смен используя время. Тем самым ухудшаются условия для всех жителей области. От вторых смен нужно избавляться - строить новые школы! Потому что существующие практически все перегружены.
А кроме того, не стоит решать проблему вторых смен используя время. Тем самым ухудшаются условия для всех жителей области. От вторых смен нужно избавляться - строить новые школы! Потому что существующие практически все перегружены.
Почему у вас сторонриков перевода мода такая как аргумент против перевода вам не нравится вы сразу пытаетесь заменить его общей проблемой?)
Говорят вам что вторая смена в темноте будет учится
Нет вы требуете больше школ
Говорят вам почему вы 1 час только хотите вернуть если по научному надо 2 часа? Нет тогда надо всю страну возвращать
Ну так требуйте тогда больше школ и перевода времени по всей стране
А не занимайтесь кастрированными вопросами
Цитата:
Тот самый:
Весь класс был заторможенный. А потом на втором-третьем уроки ребята оживали ))) Вот сейчас это на час дольше всё. У 0-х и 1-х классов уже занятия почти закончатся к моменту когда солнце взойдёт.
Весь класс был заторможенный. А потом на втором-третьем уроки ребята оживали ))) Вот сейчас это на час дольше всё. У 0-х и 1-х классов уже занятия почти закончатся к моменту когда солнце взойдёт.
Тоже индивидуально
Некоторые с 1 урока уже бесились хоть и в темноте
А некоторые спят до конца дня
А то что на первом уроке не дают контрольных это обычная тема
Контрактные и весной на первых уроках не дают когда солнце во всю шпарит
Потомучто дети так и так ещё не полностью включены в процесс
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 13.12.22 - 12:25
Цитата:
Где то я это уже читал. )) Ну бред же явный. А кто тогда с 8-9 работает или вообще после обеда или даже ночью? Те же магазины, открывающиеся в 7-мь утра имеют сменный график работы, потому как многие до 22, а то и до 24 работают. И при 8-ми часовом дне, без смены не обойтись. Конечно есть и те кто как и я в 5-ть встают, но это очень далеко не все. у меня например свободный график, как и у коллег, которые к 10-ти на работу приходят.
И да. как можно вставать в 4-5 утра и работать в три смены?
[Исправлено: Эл-починно, 13.12.2022 - 12:29]
Добринцофф:
Да нет у вас выбора,все знают как немцы пашут в три смены день и ночь,встаёте в 4-5 утра пока доберётесь до работы,вечером на улице никого нет потому что надо пораньше вставать, ведь завтра опять посреди ночи на работку подниматься.
Да нет у вас выбора,все знают как немцы пашут в три смены день и ночь,встаёте в 4-5 утра пока доберётесь до работы,вечером на улице никого нет потому что надо пораньше вставать, ведь завтра опять посреди ночи на работку подниматься.
Где то я это уже читал. )) Ну бред же явный. А кто тогда с 8-9 работает или вообще после обеда или даже ночью? Те же магазины, открывающиеся в 7-мь утра имеют сменный график работы, потому как многие до 22, а то и до 24 работают. И при 8-ми часовом дне, без смены не обойтись. Конечно есть и те кто как и я в 5-ть встают, но это очень далеко не все. у меня например свободный график, как и у коллег, которые к 10-ти на работу приходят.
И да. как можно вставать в 4-5 утра и работать в три смены?
[Исправлено: Эл-починно, 13.12.2022 - 12:29]
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 13.12.22 - 19:05
Цитата:
Ну наконец то вы признали ,что перевод времени в UTC+5 не решит проблему темноты по утрам Цитата:
Я не знаю в какой школе вы учились,но у нас был нормальный класс.
Цитата:
Вы зачем этот полдень постоянно вспоминаете?
Для чего?
Что вам даёт это определение времени суток?
Почему полдень для вас так важен ,а полночь нет?
За себя могу сказать ,что никогда не заморачивался полдень сейчас,полуутро ,полувечер или полночь,если куда то надо придти в назначенное время ,то для этого есть часы.
Тот самый:
Вот! Даже тогда при времени UTC+5 даже Вы замечали, что было темно и учились при искусственном освещении
Вот! Даже тогда при времени UTC+5 даже Вы замечали, что было темно и учились при искусственном освещении
Ну наконец то вы признали ,что перевод времени в UTC+5 не решит проблему темноты по утрам Цитата:
Тот самый:
Весь класс был заторможенный
Весь класс был заторможенный
Я не знаю в какой школе вы учились,но у нас был нормальный класс.
Цитата:
Тот самый:
Немцы встают не раньше нас, просто у них полдень в 12:00,
Немцы встают не раньше нас, просто у них полдень в 12:00,
Вы зачем этот полдень постоянно вспоминаете?
Для чего?
Что вам даёт это определение времени суток?
Почему полдень для вас так важен ,а полночь нет?
За себя могу сказать ,что никогда не заморачивался полдень сейчас,полуутро ,полувечер или полночь,если куда то надо придти в назначенное время ,то для этого есть часы.
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 13.12.22 - 19:13
Цитата:
Я не знаю как они по времени разделяются эти смены,но так мне рассказывают друзья и двоюродный брат которые давно живут и работают в Германии.
Иногда конечно смены меняются и рабочий день начинается в другое время,но в основном почему то встают они в 4-4.30 утра.
Эл-починно:
как можно вставать в 4-5 утра и работать в три смены?
как можно вставать в 4-5 утра и работать в три смены?
Я не знаю как они по времени разделяются эти смены,но так мне рассказывают друзья и двоюродный брат которые давно живут и работают в Германии.
Иногда конечно смены меняются и рабочий день начинается в другое время,но в основном почему то встают они в 4-4.30 утра.
Re: Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 13.12.22 - 19:25
Не пойму никак, зачем чертям обосновывать перевод.
Это природное дело, считаю, что все-таки перейдем, хоть даже и на 2 часа.
Это природное дело, считаю, что все-таки перейдем, хоть даже и на 2 часа.
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 13.12.22 - 19:30
Цитата:
Вот такой он уровень сторонников перевода
electro:
Не пойму никак, зачем чертям обосновывать перевод.
Не пойму никак, зачем чертям обосновывать перевод.
Вот такой он уровень сторонников перевода
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 13.12.22 - 19:35
Отдохните в Грузии. Там конкретно природное время.
Да, вечером темнеет раньше, чем МЫ ПРИВЫКЛИ.
Они делают домашние дела, начиная с утра (с восхода солнца). Оставляя чуток на вечер.
А на время астаны ... Всё это решится просто автоматически и без вас, добринцовы и ко.
Да, вечером темнеет раньше, чем МЫ ПРИВЫКЛИ.
Они делают домашние дела, начиная с утра (с восхода солнца). Оставляя чуток на вечер.
А на время астаны ... Всё это решится просто автоматически и без вас, добринцовы и ко.
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 13.12.22 - 19:39
Добринцов, вы в чем-то сомневаетесь?
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 13.12.22 - 20:13
Добринцов, черти это по Пушкину, которые не поверили нашему герою.
Но, согласитесь, время на Кустанайщине будет возвращено в природные рамки. Сегодня, завтра, послезавтра, через месяц, через год....
Но оно будет возвращено, как бы вы этого не хотели.
Ибо природные явления, такие как восходы и закаты, дожди и грозы, землетрясения и сели, неподвластны людишкам, которые возомнили из себя божков.
Со всеми вытекающими.
Я продолжу...
[Исправлено: electro, 13.12.2022 - 20:14]
Но, согласитесь, время на Кустанайщине будет возвращено в природные рамки. Сегодня, завтра, послезавтра, через месяц, через год....
Но оно будет возвращено, как бы вы этого не хотели.
Ибо природные явления, такие как восходы и закаты, дожди и грозы, землетрясения и сели, неподвластны людишкам, которые возомнили из себя божков.
Со всеми вытекающими.
Я продолжу...
[Исправлено: electro, 13.12.2022 - 20:14]
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