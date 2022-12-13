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≡ "Схема была простой: купить горелки в 4 раза дороже" - Новый приговор по делу КТЭК разъяснила коллегия судей
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45729
"Схема была простой: купить горелки в 4 раза дороже" - Новый приговор по делу КТЭК разъяснила коллегия судей
Отправлено: 13.12.22 - 16:24
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Бекпаганбетов отреагировал на приговор молча и спокойно, Турлугулов наигранно смеялся, а Зиннатуллин нервно пытался отправить сообщения, когда у него забирали сотовый телефон. Всем троим надели наручники в зале суда.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1107
Re: "Схема была простой: купить горелки в 4 раза...
Отправлено: 13.12.22 - 16:24
#1
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Минус толковый специалист. Дали бы ему штраф 50 млн. и всем было бы хорошо. И казне,и 5м детям,и КТЭК. А так? Загубят мужика и не более.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5664
Re: "Схема была простой: купить горелки в 4 раза...
Отправлено: 13.12.22 - 16:32
#2
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Я хорошо помню по прошлым публикациям, эти горелки вроде не подошли, пришлось перезаказывать. Что тут не так или кого-то решили за козла держать.
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