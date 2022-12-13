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McDonald’s в Казахстане планирует использовать местные продукты
McDonald’s в Казахстане планирует использовать местные продукты
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45729
McDonald’s в Казахстане планирует использовать местные продукты
Отправлено: 13.12.22 - 16:00
Генеральный директор сообщил, что компания не отказывается от намерений продолжать работу ресторанов быстрого питания, но если госорганы окажут поддержку, то процесс восстановления ускорится в разы
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Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 29.10.18
- Сообщений:
- 185
Re: McDonald’s в Казахстане планирует использовать местные...
Отправлено: 13.12.22 - 16:00
ГОРЕ то какое!!! Как жить теперь нам. Правда я там не разу не был. И смешно, что частной компании должно государство помогать.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8902
Re: McDonald’s в Казахстане планирует использовать местные...
Отправлено: 13.12.22 - 16:02
Цитата:
Вот удивляет меня эта "мышиная возня" вокруг этой жральни. Что вдруг судьба какой-то низкопотребной столовки заинтересовала целый ряд госорганов, как будто она кормила миллионы людей или несла какую-то социальную функцию по бесплатным обедам малоимущих? Что это, изображение бурной деятельности примазавшись к громкой вывески? Или просто назло соседям покажем вот какие мы хорошие?
Почему-то закрытие столовой напротив пединститута по Тарана так не возбудило партию и правительство искать выход сохранить единицу общепита? А тут прям нонсенс.
В министерстве торговли и интеграции сообщили, что 9 декабря прошла встреча с руководством McDonald’s в Казахстане, государственными органами, представителями мясного и птицеводческого союзов, а также другими местными производителями.
Вот удивляет меня эта "мышиная возня" вокруг этой жральни. Что вдруг судьба какой-то низкопотребной столовки заинтересовала целый ряд госорганов, как будто она кормила миллионы людей или несла какую-то социальную функцию по бесплатным обедам малоимущих? Что это, изображение бурной деятельности примазавшись к громкой вывески? Или просто назло соседям покажем вот какие мы хорошие?
Почему-то закрытие столовой напротив пединститута по Тарана так не возбудило партию и правительство искать выход сохранить единицу общепита? А тут прям нонсенс.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 586
Re: McDonald’s в Казахстане планирует использовать местные...
Отправлено: 13.12.22 - 16:09
Давно у нас правительство так озабочено проблемой тёплых общественных туалетов?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11801
Re: McDonald’s в Казахстане планирует использовать местные...
Отправлено: 13.12.22 - 16:23
Почему государство переживает? Да потому что этот бизнес американский. И не кто им не разрешит использовать местное мясо. Так что не мечтайте любители маков кушать настоящее местное мясо .
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5664
Re: McDonald’s в Казахстане планирует использовать местные...
Отправлено: 13.12.22 - 16:28
Какие все наивные. Поднимите прессу на несколько лет назад и увидите фотки на открытии этой самой жральни , там рядом с областным Акимом кто только не тусовался, имена все на слуху. Ещё несколько лет назад переноситесь и узнаете зачем снесли кинотеатр и уже взрослые ели, сосны и березы.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 20594
McDonald’s в Казахстане планирует использовать местные продукты
Отправлено: 13.12.22 - 16:28
Ну пусть теперь и любители макдональдса пробуют мясо необрезанного кабана или черствого десятилетнего мяса рабочего коня, зарезанного для ярмарки, замаранным случайно пробитыми содержимым желудков и желчных пузырей..
С яйцами..
Впрочем из за их приправ это будет не совсем заметно..
С яйцами..
Впрочем из за их приправ это будет не совсем заметно..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3435
Re: McDonald’s в Казахстане планирует использовать местные...
Отправлено: 13.12.22 - 16:31
Цитата:
Что тут ходить вокруг да около: - фамилия Боранбаев, сват Назарбаеву и этим всё сказано: - а сколько частных компании и моих коллег по сельскому хозяйству пострадали во время засух 2019 и 2021 годов - много, правда фамилии у них простые и они не сваты никому.
Правительство и наше профильное, почти родное, министерство во главе с бездарным министром всего лишь навсего симитировало озабоченность нашими проблемами.
Балом правило и правит банкирное лобби.
yudjin:
А тут прям нонсенс.
А тут прям нонсенс.
Что тут ходить вокруг да около: - фамилия Боранбаев, сват Назарбаеву и этим всё сказано: - а сколько частных компании и моих коллег по сельскому хозяйству пострадали во время засух 2019 и 2021 годов - много, правда фамилии у них простые и они не сваты никому.
Правительство и наше профильное, почти родное, министерство во главе с бездарным министром всего лишь навсего симитировало озабоченность нашими проблемами.
Балом правило и правит банкирное лобби.
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