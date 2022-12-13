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В министерстве торговли и интеграции сообщили, что 9 декабря прошла встреча с руководством McDonald’s в Казахстане, государственными органами, представителями мясного и птицеводческого союзов, а также другими местными производителями.

Цитата:Вот удивляет меня эта "мышиная возня" вокруг этой жральни. Что вдруг судьба какой-то низкопотребной столовки заинтересовала целый ряд госорганов, как будто она кормила миллионы людей или несла какую-то социальную функцию по бесплатным обедам малоимущих? Что это, изображение бурной деятельности примазавшись к громкой вывески? Или просто назло соседям покажем вот какие мы хорошие?Почему-то закрытие столовой напротив пединститута по Тарана так не возбудило партию и правительство искать выход сохранить единицу общепита? А тут прям нонсенс.