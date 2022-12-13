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≡ Генпрокуратура выявила хищение 1,1 млрд тенге по программе АrtSport
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45726
Генпрокуратура выявила хищение 1,1 млрд тенге по программе АrtSport
Отправлено: 13.12.22 - 11:56
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В некоторых регионах обучением школьников занимались ранее судимые люди. В других областях помещения кружков и секций не соответствовали санитарным нормам.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3434
Re: Генпрокуратура выявила хищение 1,1 млрд тенге по программе...
Отправлено: 13.12.22 - 11:56
#1
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Герцен ещё сто пятьдесят лет тому назад писал: "...ничего не меняется: - пьют и воруют, воруют и пьют...".
Когда же придёт ОН: - новый и справедливый Казахстан!!!
Или там тоже будут и пить и воровать, причём в три горла??
Наверное - это наша национальная идея, которую так много лет ищут реформаторы и оппозиционеры.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1027
Re: Генпрокуратура выявила хищение 1,1 млрд тенге по программе...
Отправлено: 13.12.22 - 12:42
#2
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Цитата:
Герцен ещё сто пятьдесят лет тому назад писал: "...ничего не меняется: - пьют и воруют, воруют и пьют...".


Источник:


Пьют и воруют (Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют) — крылатое выражение русского языка, приписываемое писателю М. Е. Салтыкову-Щедрину, а также историку Н. М. Карамзину. Кстати за кражу и коррупцию расстрел в Китае не останавливает этот процесс . Потому что все думают что он умнее и удачливее и что именно он не попадётся.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1027
Re: Генпрокуратура выявила хищение 1,1 млрд тенге по программе...
Отправлено: 13.12.22 - 12:45
#3
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Двести лет назад историк Карамзин побывал во Франции.
Русские эмигранты спросили его:
— Что, в двух словах, происходит на родине?
Карамзину и двух слов не понадобилось.
— Воруют,
— ответил Карамзин…

Так что у Казахстана есть хороший учитель.
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М
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
67
Re: Генпрокуратура выявила хищение 1,1 млрд тенге по программе...
Отправлено: 13.12.22 - 12:46
#4
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А сколько не выявила?!
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