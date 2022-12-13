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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=47474 Герцен ещё сто пятьдесят лет тому назад писал: "...ничего не меняется: - пьют и воруют, воруют и пьют...".Источник:

Цитата:Пьют и воруют (Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют) — крылатое выражение русского языка, приписываемое писателю М. Е. Салтыкову-Щедрину, а также историку Н. М. Карамзину. Кстати за кражу и коррупцию расстрел в Китае не останавливает этот процесс . Потому что все думают что он умнее и удачливее и что именно он не попадётся.