Отправлено: - 11:53

Тот самый:

Дети есть? У меня да и учатся во вторую смену. Вторая смена заканчивается в 19:30, в некоторых школах ввели уроки по 40 минут, перемены сократили и они заканчивают 6-й урок в 18:20. Темно!

Тот самый:

А кроме того, не стоит решать проблему вторых смен используя время. Тем самым ухудшаются условия для всех жителей области. От вторых смен нужно избавляться - строить новые школы! Потому что существующие практически все перегружены.

Тот самый:

Весь класс был заторможенный. А потом на втором-третьем уроки ребята оживали ))) Вот сейчас это на час дольше всё. У 0-х и 1-х классов уже занятия почти закончатся к моменту когда солнце взойдёт.

Цитата:А будет темнее еще на 1 раньшеИ дети приходя во вторую смену будут учится в ночиЦитата:Почему у вас сторонриков перевода мода такая как аргумент против перевода вам не нравится вы сразу пытаетесь заменить его общей проблемой?)Говорят вам что вторая смена в темноте будет учитсяНет вы требуете больше школГоворят вам почему вы 1 час только хотите вернуть если по научному надо 2 часа? Нет тогда надо всю страну возвращатьНу так требуйте тогда больше школ и перевода времени по всей странеА не занимайтесь кастрированными вопросамиЦитата:Тоже индивидуальноНекоторые с 1 урока уже бесились хоть и в темнотеА некоторые спят до конца дняА то что на первом уроке не дают контрольных это обычная темаКонтрактные и весной на первых уроках не дают когда солнце во всю шпаритПотомучто дети так и так ещё не полностью включены в процесс