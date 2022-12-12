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А давайте послушаем, что в Кызылорде говорят...
А давайте послушаем, что в Кызылорде говорят...
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45726
А давайте послушаем, что в Кызылорде говорят...
Отправлено: 12.12.22 - 15:51
Ту же самую риторику я сейчас стал замечать у активистов по переводу времени, они до исступления кричат о том, что они самые правые на свете люди, только их мнение важно и нужно в области, а все, кто выступает против них, это необразованные, которые плевали на детей и при этом не читали учебник за 6 класс по географии...
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Re: А давайте послушаем, что в Кызылорде говорят...
Отправлено: 12.12.22 - 23:09
Теперь о самих часовых поясах. Принято считать что территория РК находиться в зоне 4-х часовых поясов.Но фактически это не так, это легко определить.Восход солнца на восточной точке за ВКО и на самой западной точке за Атырау у нас составляет всего 2 часа 43 минуты времени, края которых еще и мало насеены, а между городами Өскемен и Атырау составляет всего то 2 часа 03 минуты. Исходя из этого можно считать что территория РК фактически располагается в зоне часовых поясов UTC+3,5/4,5/5,5 середина которого UTC+4,5 в котором и находиться наша столица Астана. Алматы, Костанай, Шымкент, Кызылорда и многие области находятся именно в зоне часового пояса +4,5. С разницей на пол часа от времени Гринвича а не 1 час в мире проживают 19 стран, Иран например +3,5 Афганистан который находиться под нами и в одной долготе +4,5 Индия +5,5. Они с таким исчислением времени живут потому что географически там и расположены. Непал живет вообще 15 минутным шагом от Гринвича. Это в исчислении времени Индии которая связана с остальным цивилизованным миром в банковском, биржевом и интернет сообщении никак не отражается. Китай живет с единым Пекинским временем +8 уже 100 лет. Но в Китае в западной части это вызывает неудобства так как Пекин расположен на самой восочной части Китая, у нас такой проблемы нет, так как Астана в центре. Поэтому в Китае в СУАР используют еще и местное время. Например если в Пекине идут на работу в 8 утра, то в СУАР идт на работу утром но по Пекинскому времени это 11 часов, а по местному 8.
Re: А давайте послушаем, что в Кызылорде говорят...
Отправлено: 12.12.22 - 23:23
По школьникам идущим в школы. Если идущим в школу темными утрами детям это грозит в плане не только безопасности, но и в здоровье, что отразиться уже на их будущем здоровье, то возвращающимся детям такой угрозы нет. Все равно нам придется выбирать одно из двух зол, и наименее безвредное. Вообще дети не должны учиться в две смены, но такова наша реальность. Дело в том что пробуждая детей перед восходами солнца мы нарушаем их фазу быстрого сна, столь важного для умственной деятельности и консолидации памяти, работу мозга. Так же при пробуждении перед рассветом нарушается гормональный баланс организма, например из за не выделения гормона аппетита грелина дети не будут завтракать, а будут питаться в сухомятку в школьной столовой. Я думаю вы знаете последствия. Проблемы здравоохранения НЕ РЕШАЮТСЯ опросами, они решаются сугубо научно обоснованными доводами научных исследовании, коих у нас более чем предостаточны. Иначе нам бы пришлось решать вопросы вакцинации или запрета курения в общественных местах вынося их на голосование. Тем более в этих опросах не учитываются права самой уязвимой части, детей, в силу особенности детского сна отличающегося от режима взрослых.Мы же не будим например новорожденных когда они спят 18-20 часов в сутки, потому что это особенность сна в этом возрасте, так же есть особенность сна школьников, подростков итд.. Тем более абсурд думать, как пишет Сабит что все ученые в мире дураки и дилетанты. Мной Сабиту было преложено, если он считает важным, вынести этот вопрос на Общественные слушания в Общественном совете КЗО, но почему то он этого не делает.
Re: А давайте послушаем, что в Кызылорде говорят...
Отправлено: 12.12.22 - 23:38
Пусть Сабит вынесет этот вопрос на общественные слушания в ОС, он ведь там тоже член, как и я. Там же на камеру и прилюдно мы будем доказывать каждый свою позицию и кто докажет и убедит ту позицию и представим в Правительство? А что? И еще. Тут некоторые говорят надо вернуть "летнее-зимнее" время. При нынешнем исчислении времени РК, когда РК и так живет с постоянным летним(permDST) временем круглый год и при наличии укрупнения часовых поясов применять "летнее-зимнее" время невозможно, что и стало причиной ее отмены6 по сути это тогда было ошибочным решением. Тем более чтобы ее применить мы должны в первую очередь осенью, то есть сейчас вернуться к зимнему (ST) времени. Япония и Корея из тех стран которые не сдвигая стрелки часов вперед назад регулируют лишь началом работы на час раньше. Сейчас в США и Европе идут жаркие дебаты по отмене DST. Да еще, Сабит почему то в последнее время не говорит что главной причиной его противства было то что он читает утренний намаз на час раньше, наверное не хочет растерять своих сторонников. Тем более когда ему позвонили и спросили почему он так противостоит этой проблеме сказал что якобы я опозорил его в соцсети выставив неучем.Но дорогие мои, если вам лень посмотреть что написано в учебнике 6 класса, если вы обижаетесь на это, хотя бы спросите у учителей по географии, всем все знать не обязательно, но если вы хотите вмешатся в проблему которая касается жизни и здоровья детей, тем более своих детей, хотя бы наверное обязаны изучить проблему. Конечно вы никому и ничему не обязаны, можете считать всех ученых мира кыртымбаями..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13266
А давайте послушаем, что в Кызылорде говорят...
Отправлено: 13.12.22 - 00:08
Вот ещё одна проблема перевода времени
В комментарии САМ блогер из Кызылорды пришел но его никто не может прочитать сейчас потомучто время с Кызылордой разное и модераторы уже спят))
[Исправлено: abaika95, 13.12.2022 - 00:09]
В комментарии САМ блогер из Кызылорды пришел но его никто не может прочитать сейчас потомучто время с Кызылордой разное и модераторы уже спят))
[Исправлено: abaika95, 13.12.2022 - 00:09]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 1168
Re: А давайте послушаем, что в Кызылорде говорят...
Отправлено: 13.12.22 - 00:15
Цитата:
А как вы определили?
В статье //Сабит Султан//
на форуме //Болат Нурхожаев//
Да и опять таки, это не проблема времени. На ОК, маил.ру, в фейсбуке, можно круглосуточно комментировать.
Это опять таки проблемы сервиса. О чём я выше уже упоминал.
abaika95:
САМ блогер из Кызылорды пришел но его никто не может прочитать сейчас потомучто время с Кызылордой разное и модераторы уже спят))
САМ блогер из Кызылорды пришел но его никто не может прочитать сейчас потомучто время с Кызылордой разное и модераторы уже спят))
А как вы определили?
В статье //Сабит Султан//
на форуме //Болат Нурхожаев//
Да и опять таки, это не проблема времени. На ОК, маил.ру, в фейсбуке, можно круглосуточно комментировать.
Это опять таки проблемы сервиса. О чём я выше уже упоминал.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13266
Re: А давайте послушаем, что в Кызылорде говорят...
Отправлено: 13.12.22 - 10:59
Цитата:
Ну тоесть вы Изначально создали проблему всей области оторвав ее от центра а теперь пытаетесь в рабочей группе ее "пофиксить" предлагая какие-то +4,5 и на которые власти никак не соглашаются?
Цитата:
Так может добиться надо было перевода стрелок по всей стране сразу а не "кастрировать" каждую область по отдельности ввергая людей в эксперименты заставляя их переводить стрелки по часу туда сюда?
Цитата:
Тоесть по этой теории Костанаю лучше оставаться со столицей в одном времени?
Цитата:
Тоесть они там в китаях все против науки?
Болат Нурхожаев:
Во первых решение проблем несоответствия времени западных областей рассматривалась в рабочей группе, есть два пути решения которые исключают путаницы в рабочих графиках, поездов и самолетов,в банковском секторе, в предпринимательстве итд. Это применение Единого времени Астаны UTC+5 или UTC+4,5. Последний вариант удобен во всех отношениях. Но не думаю что противники поддержат и это, потому что ими не движет решение проблемы.
Во первых решение проблем несоответствия времени западных областей рассматривалась в рабочей группе, есть два пути решения которые исключают путаницы в рабочих графиках, поездов и самолетов,в банковском секторе, в предпринимательстве итд. Это применение Единого времени Астаны UTC+5 или UTC+4,5. Последний вариант удобен во всех отношениях. Но не думаю что противники поддержат и это, потому что ими не движет решение проблемы.
Ну тоесть вы Изначально создали проблему всей области оторвав ее от центра а теперь пытаетесь в рабочей группе ее "пофиксить" предлагая какие-то +4,5 и на которые власти никак не соглашаются?
Цитата:
Болат Нурхожаев:
Дело в том что 1 час опережения от 2005 года случилась из за сдвинутых границ часовых поясов, которую мы решили по КЗО в 2018 году принятием постановления Правительства РК №817 от 7.12.2018 г. А второй вопрос касается отмены так называемого декретного времени применяемого еще со сталинских времен, что по сути является постоянно действующим "летним" временем, то есть круглый год.Но думаю мы добьемся и того и другого
Дело в том что 1 час опережения от 2005 года случилась из за сдвинутых границ часовых поясов, которую мы решили по КЗО в 2018 году принятием постановления Правительства РК №817 от 7.12.2018 г. А второй вопрос касается отмены так называемого декретного времени применяемого еще со сталинских времен, что по сути является постоянно действующим "летним" временем, то есть круглый год.Но думаю мы добьемся и того и другого
Так может добиться надо было перевода стрелок по всей стране сразу а не "кастрировать" каждую область по отдельности ввергая людей в эксперименты заставляя их переводить стрелки по часу туда сюда?
Цитата:
Болат Нурхожаев:
UTC+4,5 в котором и находиться наша столица Астана. Алматы, Костанай, Шымкент, Кызылорда и
UTC+4,5 в котором и находиться наша столица Астана. Алматы, Костанай, Шымкент, Кызылорда и
Тоесть по этой теории Костанаю лучше оставаться со столицей в одном времени?
Цитата:
Болат Нурхожаев:
Китай живет с единым Пекинским временем +8 уже 100 лет. Но в Китае в западной части это вызывает неудобства так как Пекин расположен на самой восочной части Китая, у нас такой проблемы нет, так как Астана в центре. Поэтому в Китае в СУАР используют еще и местное время. Например если в Пекине идут на работу в 8 утра, то в СУАР идт на работу утром но по Пекинскому времени это 11 часов, а по местному 8.
Китай живет с единым Пекинским временем +8 уже 100 лет. Но в Китае в западной части это вызывает неудобства так как Пекин расположен на самой восочной части Китая, у нас такой проблемы нет, так как Астана в центре. Поэтому в Китае в СУАР используют еще и местное время. Например если в Пекине идут на работу в 8 утра, то в СУАР идт на работу утром но по Пекинскому времени это 11 часов, а по местному 8.
Тоесть они там в китаях все против науки?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13266
Re: А давайте послушаем, что в Кызылорде говорят...
Отправлено: 13.12.22 - 11:20
Цитата:
Не доказан вред здоровью идущих школьников по темноте утром
Цитата:
Фаза быстрого сна или быстрое движение глаз не изученная до конца концепция чикагских учёных
В среднем эта фаза повторяется за ночь 4-5 раз у человека по 20-25 минут и у каждого человека это индивидуальный механизм у кого-то эта фаза заканчивается перед рассветом у кого-то только начинается и давно уже доказано что если твое пробуждение на работу или учебу выпадает на фазу быстрого движения глаз то рекомендуется просыпаться на 30 минут раньше и пробуждение будет комфортнее....правда через пол часа тебя начнет жесточайше рубить в сон но это надо перетерпеть
Так что фазы большой роли не играют в этом вопросе
Цитата:
Тоже сугубо индивидуальная проблема
Кто-то ест спокойно с утра даже в 5 утра причем плотно так а кому-то (мне к примеру) крошка в горло не лезет до самого обеда
Цитата:
Да только вопрос перевода стрелок на 1 час это вопрос не здравоохранения а социальный
Если бы ставили вопрос по научному
Надо перевести стрелки на 2 часа то да
А так это компромисс котрый люди вольны решать сами
Нужно им это или нет
Цитата:
Почему бы и нет?
Требует же союз родителей котрый сейчас собирается в области поднимать вопрос о переводе чтобы ещё и отменили принудительную вакцинацию детей
И во время пандемии их также выслушивали с их консперологией по поводу чипирования
Цитата:
Если школьник ляжет спать в 9 вечера то к 8 он как раз восполнит потребность во сне
А раз они ложаться сейчас в 11-12 вечера то никакой перевод им не поможет в высыпании
Цитата:
Он создал петицию и также прилюдно требует перевода что в этих вариантах не так?
Цитата:
Ну классика)
Окей в этом учебнике написано что Казахстан находится в 4 поясах
Вы же доказываете выше что это уже якобы не так
Кому верить? Учебнику за 6 класс или вам блогеру?
Болат Нурхожаев:
По школьникам идущим в школы. Если идущим в школу темными утрами детям это грозит в плане не только безопасности, но и в здоровье, что отразиться уже на их будущем здоровье, то возвращающимся детям такой угрозы нет. Все равно нам придется выбирать одно из двух зол, и наименее безвредное
По школьникам идущим в школы. Если идущим в школу темными утрами детям это грозит в плане не только безопасности, но и в здоровье, что отразиться уже на их будущем здоровье, то возвращающимся детям такой угрозы нет. Все равно нам придется выбирать одно из двух зол, и наименее безвредное
Не доказан вред здоровью идущих школьников по темноте утром
Цитата:
Болат Нурхожаев:
Дело в том что пробуждая детей перед восходами солнца мы нарушаем их фазу быстрого сна, столь важного для умственной деятельности и консолидации памяти
Дело в том что пробуждая детей перед восходами солнца мы нарушаем их фазу быстрого сна, столь важного для умственной деятельности и консолидации памяти
Фаза быстрого сна или быстрое движение глаз не изученная до конца концепция чикагских учёных
В среднем эта фаза повторяется за ночь 4-5 раз у человека по 20-25 минут и у каждого человека это индивидуальный механизм у кого-то эта фаза заканчивается перед рассветом у кого-то только начинается и давно уже доказано что если твое пробуждение на работу или учебу выпадает на фазу быстрого движения глаз то рекомендуется просыпаться на 30 минут раньше и пробуждение будет комфортнее....правда через пол часа тебя начнет жесточайше рубить в сон но это надо перетерпеть
Так что фазы большой роли не играют в этом вопросе
Цитата:
Болат Нурхожаев:
Так же при пробуждении перед рассветом нарушается гормональный баланс организма, например из за не выделения гормона аппетита грелина дети не будут завтракать, а будут питаться в сухомятку в школьной столовой
Так же при пробуждении перед рассветом нарушается гормональный баланс организма, например из за не выделения гормона аппетита грелина дети не будут завтракать, а будут питаться в сухомятку в школьной столовой
Тоже сугубо индивидуальная проблема
Кто-то ест спокойно с утра даже в 5 утра причем плотно так а кому-то (мне к примеру) крошка в горло не лезет до самого обеда
Цитата:
Болат Нурхожаев:
Я думаю вы знаете последствия. Проблемы здравоохранения НЕ РЕШАЮТСЯ опросами
Я думаю вы знаете последствия. Проблемы здравоохранения НЕ РЕШАЮТСЯ опросами
Да только вопрос перевода стрелок на 1 час это вопрос не здравоохранения а социальный
Если бы ставили вопрос по научному
Надо перевести стрелки на 2 часа то да
А так это компромисс котрый люди вольны решать сами
Нужно им это или нет
Цитата:
Болат Нурхожаев:
Иначе нам бы пришлось решать вопросы вакцинации или запрета курения в общественных местах вынося их на голосование
Иначе нам бы пришлось решать вопросы вакцинации или запрета курения в общественных местах вынося их на голосование
Почему бы и нет?
Требует же союз родителей котрый сейчас собирается в области поднимать вопрос о переводе чтобы ещё и отменили принудительную вакцинацию детей
И во время пандемии их также выслушивали с их консперологией по поводу чипирования
Цитата:
Болат Нурхожаев:
взрослых.Мы же не будим например новорожденных когда они спят 18-20 часов в сутки, потому что это особенность сна в этом возрасте, так же есть особенность сна школьников, подростков итд..
взрослых.Мы же не будим например новорожденных когда они спят 18-20 часов в сутки, потому что это особенность сна в этом возрасте, так же есть особенность сна школьников, подростков итд..
Если школьник ляжет спать в 9 вечера то к 8 он как раз восполнит потребность во сне
А раз они ложаться сейчас в 11-12 вечера то никакой перевод им не поможет в высыпании
Цитата:
Болат Нурхожаев:
Пусть Сабит вынесет этот вопрос на общественные слушания в ОС, он ведь там тоже член, как и я. Там же на камеру и прилюдно мы будем доказывать каждый свою позицию и кто докажет и убедит ту позицию и представим в Правительство? А что?
Пусть Сабит вынесет этот вопрос на общественные слушания в ОС, он ведь там тоже член, как и я. Там же на камеру и прилюдно мы будем доказывать каждый свою позицию и кто докажет и убедит ту позицию и представим в Правительство? А что?
Он создал петицию и также прилюдно требует перевода что в этих вариантах не так?
Цитата:
Болат Нурхожаев:
.Но дорогие мои, если вам лень посмотреть что написано в учебнике 6 класса, е
.Но дорогие мои, если вам лень посмотреть что написано в учебнике 6 класса, е
Ну классика)
Окей в этом учебнике написано что Казахстан находится в 4 поясах
Вы же доказываете выше что это уже якобы не так
Кому верить? Учебнику за 6 класс или вам блогеру?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13266
Re: А давайте послушаем, что в Кызылорде говорят...
Отправлено: 13.12.22 - 12:14
Цитата:
Тоесть хочу подытожить
Вот ведь как если бы я не поднял эту тему мы бы и не разобрались что оказывается действительно думают активисты)))
А то нам как-то урезано постояно их мнение выдают а теперь видим всю картину
Тоесть итожим
Будем использовать инструментарий логического суждения под названием принцип непротиворечивость тезиса где А это А и в уравнении дальше оно не может стать наполовину А или А с чуточкой С
В учебнике за 6 класс написано что Казахстан распалогается в 4 часовых поясах это +3+4+5+6
Костанай и кызылорда находятся в +4
Запомнили это база
И это научно
Дальше нам в 2000ых меняют время и делят Казахстан на 2 пояса +5 и +6 где Костанай и кызылорда остаются ближе к центру в +6
Что по мнению активистов не правильно так как время по базе +4 и время +6 разница в наших регионах на 2 часа
Дальше в 2018 года как-то быстренько кызылорду переводят (важное слово не возвращают а именно переводят) в пояс+ 5 отрывая ее от центра но ближе к тому времени по базе +4
Дальше тоже самое хотят проделать и с Костанайской областью требуя перевода в +5 у нас доказывая что это научно
Но возникает вопрос если научно это перевести наши области на 2 часа то почему они считают кастрированный 1 час научным обоснованием своего требования?
Принцип непротиворечевости уже нарушен
Дальше ещё смешнее оказывается в теории у активистов Казахстан вообще надо поделить на 3 часовых пояса +3,5,+4,5,+5,5 в которых Костанай и кызылорда опять переводят на одно время с Астаной и алматой но уже в +4,5
Тогда возникает ещё вопросы
1) зачем же тогда активисты перевели компромиссно кызылорду на время ближе к западу если по итогу хотят добиться чтобы кызылорда была в одном времени со столицей?
2) зачем вообще эти телодвижения с переводом двух областей туда сюда если вопрос намного шире и поднимать его надо на республиканском уровне о создании 3 часовых поясов в стране?
Болат Нурхожаев:
Исходя из этого можно считать что территория РК фактически располагается в зоне часовых поясов UTC+3,5/4,5/5,5 середина которого UTC+4,5 в котором и находиться наша столица Астана. Алматы, Костанай, Шымкент, Кызылорда и многие области находятся именно в зоне часового пояса +4,5.
Исходя из этого можно считать что территория РК фактически располагается в зоне часовых поясов UTC+3,5/4,5/5,5 середина которого UTC+4,5 в котором и находиться наша столица Астана. Алматы, Костанай, Шымкент, Кызылорда и многие области находятся именно в зоне часового пояса +4,5.
Тоесть хочу подытожить
Вот ведь как если бы я не поднял эту тему мы бы и не разобрались что оказывается действительно думают активисты)))
А то нам как-то урезано постояно их мнение выдают а теперь видим всю картину
Тоесть итожим
Будем использовать инструментарий логического суждения под названием принцип непротиворечивость тезиса где А это А и в уравнении дальше оно не может стать наполовину А или А с чуточкой С
В учебнике за 6 класс написано что Казахстан распалогается в 4 часовых поясах это +3+4+5+6
Костанай и кызылорда находятся в +4
Запомнили это база
И это научно
Дальше нам в 2000ых меняют время и делят Казахстан на 2 пояса +5 и +6 где Костанай и кызылорда остаются ближе к центру в +6
Что по мнению активистов не правильно так как время по базе +4 и время +6 разница в наших регионах на 2 часа
Дальше в 2018 года как-то быстренько кызылорду переводят (важное слово не возвращают а именно переводят) в пояс+ 5 отрывая ее от центра но ближе к тому времени по базе +4
Дальше тоже самое хотят проделать и с Костанайской областью требуя перевода в +5 у нас доказывая что это научно
Но возникает вопрос если научно это перевести наши области на 2 часа то почему они считают кастрированный 1 час научным обоснованием своего требования?
Принцип непротиворечевости уже нарушен
Дальше ещё смешнее оказывается в теории у активистов Казахстан вообще надо поделить на 3 часовых пояса +3,5,+4,5,+5,5 в которых Костанай и кызылорда опять переводят на одно время с Астаной и алматой но уже в +4,5
Тогда возникает ещё вопросы
1) зачем же тогда активисты перевели компромиссно кызылорду на время ближе к западу если по итогу хотят добиться чтобы кызылорда была в одном времени со столицей?
2) зачем вообще эти телодвижения с переводом двух областей туда сюда если вопрос намного шире и поднимать его надо на республиканском уровне о создании 3 часовых поясов в стране?
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