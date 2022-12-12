Re: Ограбление на 600 000 тенге инсценировала сотрудница АЗС в...

Отправлено: - 18:19

Был такой случай из моей жизни коммерсанта, продавец устала и уснула прямо под форточкой откуда торговала. Покупатели вначале звонили в звонок, потом стучали, затем выдавили форточку и закинули малолетку, а тот открыл дверь. Воришки затарились сигаретами, спиртным и колбасой. Утром опер заявил, скоро явится кто-то из ихних и был прав, припёрся парниш, опирался, разглядывал да и видом своим выдавал себя. Последний был приглашен в кабинет где и признался и выдал своих подельников. К сожалению из украденного ничего не вернули....