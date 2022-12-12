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Ограбление на 600 000 тенге инсценировала сотрудница АЗС в Житикаре
Ограбление на 600 000 тенге инсценировала сотрудница АЗС в Житикаре
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