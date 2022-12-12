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≡ Ограбление на 600 000 тенге инсценировала сотрудница АЗС в Житикаре
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45726
Ограбление на 600 000 тенге инсценировала сотрудница АЗС в Житикаре
Отправлено: 12.12.22 - 18:19
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Она позвонила на пульт "102" и пыталась все представить как похищение денег из кассы неизвестным мужчиной. О раскрытии преступления рассказал на Facebook начальник ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5661
Re: Ограбление на 600 000 тенге инсценировала сотрудница АЗС в...
Отправлено: 12.12.22 - 18:19
#1
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Был такой случай из моей жизни коммерсанта, продавец устала и уснула прямо под форточкой откуда торговала. Покупатели вначале звонили в звонок, потом стучали, затем выдавили форточку и закинули малолетку, а тот открыл дверь. Воришки затарились сигаретами, спиртным и колбасой. Утром опер заявил, скоро явится кто-то из ихних и был прав, припёрся парниш, опирался, разглядывал да и видом своим выдавал себя. Последний был приглашен в кабинет где и признался и выдал своих подельников. К сожалению из украденного ничего не вернули....
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3434
Re: Ограбление на 600 000 тенге инсценировала сотрудница АЗС в...
Отправлено: 13.12.22 - 12:07
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
звонили в звонок, потом стучали,


Какой крепкий сон - или же пьяная в стельку была.
А, этой девушке с АЗС надо было всё продумать: - попросила бы соседа или в интернете бы всё посмотрела - там все случаи есть и такие тоже - в следующий раз будет грамотней действовать. Век живи-век учись.
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