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≡ Директору "КТЭК" аппеляционный суд назначил реальный срок в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45726
Директору "КТЭК" аппеляционный суд назначил реальный срок в Костанае
Отправлено: 13.12.22 - 10:23
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Оглашение приговора по уголовному делу в отношении отстраненного директора ГКП "КТЭК" Аскара БЕКПАГАНБЕТОВА состоялось сегодня, 13 декабря, в Костанайском областном суде.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20592
Re: Директору "КТЭК" аппеляционный суд назначил...
Отправлено: 13.12.22 - 10:23
#1
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Все таки поднатужились и убрали..
Великая сила, конкуренты..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3434
Re: Директору "КТЭК" аппеляционный суд назначил...
Отправлено: 13.12.22 - 11:59
#2
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Цитата:
111:
Великая сила,

Против лома, есть только другой ЛОМ, то есть родственники или в областной или в Генеральной Прокуратуре.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8901
Re: Директору "КТЭК" аппеляционный суд назначил...
Отправлено: 13.12.22 - 12:02
#3
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Актера "шпака" все-таки посадили! А как играл, как играл...
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