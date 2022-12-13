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Директору "КТЭК" аппеляционный суд назначил реальный срок в Костанае
Директору "КТЭК" аппеляционный суд назначил реальный срок в Костанае
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