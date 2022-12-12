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Добринцофф:

Вот ,что и требовалось доказать,темнота по утрам ни причём,просто спать надо ложиться по раньше если утром надо рано вставать,не так ли?

Цитата:Нечего тут доказывать, это лишь мой личный выбор и дисциплина.