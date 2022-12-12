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Принудительное утро маленького жителя региона
Принудительное утро маленького жителя региона
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Я робот(Пользователи)
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Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 12.12.22 - 11:30
Когда часы показывают утро, за окном сидя за партой можно ещё два часа наблюдать ночь. Административное установленное время, выгодное госорганизациям, опережает на целых 2 часа географическое и наносит вред всем, кроме государственных служащих.
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Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 12.12.22 - 19:48
Цитата:
Вы знаете на весенних каникулах в Египте я видел кучу детишек с разных часовых поясов мира,при этом все они естественно просыпались, завтракали,обедали и ложились спать по Египетскому времени и при этом были счастливы и довольны,а как же так ,ведь мы живём по солнечным часам и биоритмы прописаны у нас на подсознательном уровне,ведь должен быть полный дисбаланс,однако ничего подобного не происходит.
Так может быть всё таки организм умеет перестраиваться под ту действительность в которой он находится?
Skeptic:
А мы будим детей фактически не в 07.00, а в 05.00. Да и сами встаём ещё раньше. И организму, в особенности детскому, абсолютно всё-равно, темно на улице или светло. Он спать хочет. До пробуждения ещё 2 часа. Это сложно понять?
А мы будим детей фактически не в 07.00, а в 05.00. Да и сами встаём ещё раньше. И организму, в особенности детскому, абсолютно всё-равно, темно на улице или светло. Он спать хочет. До пробуждения ещё 2 часа. Это сложно понять?
Вы знаете на весенних каникулах в Египте я видел кучу детишек с разных часовых поясов мира,при этом все они естественно просыпались, завтракали,обедали и ложились спать по Египетскому времени и при этом были счастливы и довольны,а как же так ,ведь мы живём по солнечным часам и биоритмы прописаны у нас на подсознательном уровне,ведь должен быть полный дисбаланс,однако ничего подобного не происходит.
Так может быть всё таки организм умеет перестраиваться под ту действительность в которой он находится?
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 12.12.22 - 20:01
Цитата:
Вы путаете эйфорию от смены обстановки, климата, рода занятий... с перестройкой организма.
Перестройка настоящая начинается, когда организм проходит акклиматизацию в течение пары-тройки недель. Не всегда это добром заканчивается. Разные это вещи.
Добринцофф:
весенних каникулах в Египте
весенних каникулах в Египте
Вы путаете эйфорию от смены обстановки, климата, рода занятий... с перестройкой организма.
Перестройка настоящая начинается, когда организм проходит акклиматизацию в течение пары-тройки недель. Не всегда это добром заканчивается. Разные это вещи.
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 12.12.22 - 20:03
Цитата:
Человек просто пытается с вами разговаривать на понятном вам языке символов "темно-светло" и "страшно-не страшно".
Видимо, не помогает...
Добринцофф:
вы зачем товарища по секте подставляете
вы зачем товарища по секте подставляете
Человек просто пытается с вами разговаривать на понятном вам языке символов "темно-светло" и "страшно-не страшно".
Видимо, не помогает...
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 12.12.22 - 21:19
Цитата:
Вы не забывайте, в Египте даже в январе солнцестояние 9-10 часов в сутки длится.
[Исправлено: Эл-починно, 12.12.2022 - 21:25]
Добринцофф:
в Египте я видел кучу детишек с разных часовых поясов мира
в Египте я видел кучу детишек с разных часовых поясов мира
Вы не забывайте, в Египте даже в январе солнцестояние 9-10 часов в сутки длится.
[Исправлено: Эл-починно, 12.12.2022 - 21:25]
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 13.12.22 - 00:14
Цитата:
Ну и ?А ещё в Египте есть бедуины и море,причём здесь солнцестояние и дети из разных часовых поясов?
Расскажите лучше как у вас в Германии дети к 7 утра в кромешной тьме в садик ходят,они когда вообще просыпаются в 5?
Эл-починно:
Вы не забывайте, в Египте даже в январе солнцестояние 9-10 часов в сутки длится.
Вы не забывайте, в Египте даже в январе солнцестояние 9-10 часов в сутки длится.
Ну и ?А ещё в Египте есть бедуины и море,причём здесь солнцестояние и дети из разных часовых поясов?
Расскажите лучше как у вас в Германии дети к 7 утра в кромешной тьме в садик ходят,они когда вообще просыпаются в 5?
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 13.12.22 - 00:18
Цитата:
Летом светает в 4 утра,вы предлагаете вставать в это время вместе с солнцем?
Тот самый:
Поэтому настолько важны ранние восходы по утрам - организм каждый день подводит утренние часы по солнечному свету
Поэтому настолько важны ранние восходы по утрам - организм каждый день подводит утренние часы по солнечному свету
Летом светает в 4 утра,вы предлагаете вставать в это время вместе с солнцем?
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 13.12.22 - 00:20
Цитата:
У нас они не ходят, их родители приводят. И не к семи, а с восьми до десяти (если память не подводит, да и причём по географическому времени), для этого родители, как правило имеют время "опоздать" на работу. Хотя у многих свободный график.
Добринцофф:
Расскажите лучше как у вас в Германии дети к 7 утра в кромешной тьме в садик ходят,они когда вообще просыпаются в 5?
Расскажите лучше как у вас в Германии дети к 7 утра в кромешной тьме в садик ходят,они когда вообще просыпаются в 5?
У нас они не ходят, их родители приводят. И не к семи, а с восьми до десяти (если память не подводит, да и причём по географическому времени), для этого родители, как правило имеют время "опоздать" на работу. Хотя у многих свободный график.
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 13.12.22 - 00:26
Цитата:
Память вас подводит,я это не просто так написал, а специально спросил у друзей в Германии, они водят ребёнка именно к 7, а просыпаются в 5 глубокой ночью в кромешной тьме и как же такое допустили в самой цивилизованной стране мира где человек и его права-это высшее достояние?
[Исправлено: Добринцофф, 13.12.2022 - 00:32]
Эл-починно:
И не к семи, а с восьми до десяти (если память не подводит,
И не к семи, а с восьми до десяти (если память не подводит,
Память вас подводит,я это не просто так написал, а специально спросил у друзей в Германии, они водят ребёнка именно к 7, а просыпаются в 5 глубокой ночью в кромешной тьме и как же такое допустили в самой цивилизованной стране мира где человек и его права-это высшее достояние?
[Исправлено: Добринцофф, 13.12.2022 - 00:32]
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 13.12.22 - 00:51
Цитата:
Тут вы немного о другом. Я честно не знаком с садиками с 7-ми утра работающими. А то что вы дальше пишите, это уже судьба самих родителей. Я тут не ёрничаю и не издеваюсь. Просто всех с кем я знаком, имеют именно этот временной период, с 8-ми до 10-ти. И тут не разговор во сколько в Германии и кто и как? А насколько это отклонено от природного-естественного вроде
Добринцофф:
водят ребёнка именно к 7, а просыпаются в 5 глубокой ночью в кромешной тьме и как же такое допустили в самой цивилизованной стране мира где человек и его права-это высшее достояние?
водят ребёнка именно к 7, а просыпаются в 5 глубокой ночью в кромешной тьме и как же такое допустили в самой цивилизованной стране мира где человек и его права-это высшее достояние?
Тут вы немного о другом. Я честно не знаком с садиками с 7-ми утра работающими. А то что вы дальше пишите, это уже судьба самих родителей. Я тут не ёрничаю и не издеваюсь. Просто всех с кем я знаком, имеют именно этот временной период, с 8-ми до 10-ти. И тут не разговор во сколько в Германии и кто и как? А насколько это отклонено от природного-естественного вроде
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 13.12.22 - 00:56
Цитата:
Ну почему же статья как раз таки про то, что маленькие дети вынуждены вставать в темноте и идти в садик или в школу,вот я и привожу в пример Германию.
[Исправлено: Добринцофф, 13.12.2022 - 01:01]
Эл-починно:
И тут не разговор во сколько в Германии и кто и как?
И тут не разговор во сколько в Германии и кто и как?
Ну почему же статья как раз таки про то, что маленькие дети вынуждены вставать в темноте и идти в садик или в школу,вот я и привожу в пример Германию.
[Исправлено: Добринцофф, 13.12.2022 - 01:01]
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 13.12.22 - 00:58
Цитата:
В европе это всё ещё регулируется переводом стрелок вперёд и назад, что создаёт свои неудобства с привыканием, зато практично для уравновешивания продолжительности дня зимой и летом. Я не понимаю, почему у вас отказались от перевода стрелок? не было бы и споров.
Эл-починно:
А насколько это отклонено от природного-естественного вВроде
А насколько это отклонено от природного-естественного вВроде
В европе это всё ещё регулируется переводом стрелок вперёд и назад, что создаёт свои неудобства с привыканием, зато практично для уравновешивания продолжительности дня зимой и летом. Я не понимаю, почему у вас отказались от перевода стрелок? не было бы и споров.
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 13.12.22 - 01:00
Цитата:
Я не приводил, да и таки да, у нас уже к семи светает, а второй смены у нас нет.
ПС - я сегодня в 9-ть пойду добровольно спать, за окном темно. И в 5-ть утра добровольно проснусь, что бы в 3 дня быть уже дома и смог собраться в отпуск. В среду Египет, где солнце стоит ещё около 10-ти часов в день. Всем здоровья и мира.
Прошу не путать добровольно с принудительно. Я в Казахстане в смену по 12-ть часов работал. Тоже добровольно, если что.
[Исправлено: Эл-починно, 13.12.2022 - 01:20]
Добринцофф:
что маленькие дети вынуждены вставать в темноте и идти в садик или в школу
что маленькие дети вынуждены вставать в темноте и идти в садик или в школу
Я не приводил, да и таки да, у нас уже к семи светает, а второй смены у нас нет.
ПС - я сегодня в 9-ть пойду добровольно спать, за окном темно. И в 5-ть утра добровольно проснусь, что бы в 3 дня быть уже дома и смог собраться в отпуск. В среду Египет, где солнце стоит ещё около 10-ти часов в день. Всем здоровья и мира.
Прошу не путать добровольно с принудительно. Я в Казахстане в смену по 12-ть часов работал. Тоже добровольно, если что.
[Исправлено: Эл-починно, 13.12.2022 - 01:20]
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 13.12.22 - 01:24
Цитата:
Восход солнца Штутгарт в 8 утра,в садик к 7,подъём в 5 глубокой ночью,даже если подъём в 6 всё равно по темноте.
Эл-починно:
Я не приводил, да и да, у нас уже к семи светает
Я не приводил, да и да, у нас уже к семи светает
Восход солнца Штутгарт в 8 утра,в садик к 7,подъём в 5 глубокой ночью,даже если подъём в 6 всё равно по темноте.
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 13.12.22 - 01:28
Цитата:
Вот ,что и требовалось доказать,темнота по утрам ни причём,просто спать надо ложиться по раньше если утром надо рано вставать,не так ли?
Эл-починно:
я сегодня в 9-ть пойду добровольно спать, за окном темно. И в 5-ть утра добровольно проснусь,
я сегодня в 9-ть пойду добровольно спать, за окном темно. И в 5-ть утра добровольно проснусь,
Вот ,что и требовалось доказать,темнота по утрам ни причём,просто спать надо ложиться по раньше если утром надо рано вставать,не так ли?
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 13.12.22 - 01:33
Цитата:
Зимой в европейской части больше темно, чем светло. Но речь именно о часовом поясе. Тут у меня просто больше слов нет.
[Исправлено: Эл-починно, 13.12.2022 - 01:35]
Добринцофф:
Восход солнца Штутгарт в 8 утра,в садик к 7,подъём в 5 глубокой ночью,даже если подъём в 6 всё равно по темноте.
Восход солнца Штутгарт в 8 утра,в садик к 7,подъём в 5 глубокой ночью,даже если подъём в 6 всё равно по темноте.
Зимой в европейской части больше темно, чем светло. Но речь именно о часовом поясе. Тут у меня просто больше слов нет.
[Исправлено: Эл-починно, 13.12.2022 - 01:35]
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