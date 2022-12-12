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≡ Принудительное утро маленького жителя региона
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45722
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 12.12.22 - 11:30
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Когда часы показывают утро, за окном сидя за партой можно ещё два часа наблюдать ночь. Административное установленное время, выгодное госорганизациям, опережает на целых 2 часа географическое и наносит вред всем, кроме государственных служащих.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9064
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 12.12.22 - 19:48
#30
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Цитата:
Skeptic:
А мы будим детей фактически не в 07.00, а в 05.00. Да и сами встаём ещё раньше. И организму, в особенности детскому, абсолютно всё-равно, темно на улице или светло. Он спать хочет. До пробуждения ещё 2 часа. Это сложно понять?

Вы знаете на весенних каникулах в Египте я видел кучу детишек с разных часовых поясов мира,при этом все они естественно просыпались, завтракали,обедали и ложились спать по Египетскому времени и при этом были счастливы и довольны,а как же так ,ведь мы живём по солнечным часам и биоритмы прописаны у нас на подсознательном уровне,ведь должен быть полный дисбаланс,однако ничего подобного не происходит.
Так может быть всё таки организм умеет перестраиваться под ту действительность в которой он находится?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
584
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 12.12.22 - 20:01
#31
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Цитата:
Добринцофф:
весенних каникулах в Египте

Вы путаете эйфорию от смены обстановки, климата, рода занятий... с перестройкой организма.
Перестройка настоящая начинается, когда организм проходит акклиматизацию в течение пары-тройки недель. Не всегда это добром заканчивается. Разные это вещи.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
584
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 12.12.22 - 20:03
#32
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Цитата:
Добринцофф:
вы зачем товарища по секте подставляете

Человек просто пытается с вами разговаривать на понятном вам языке символов "темно-светло" и "страшно-не страшно".
Видимо, не помогает...
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1167
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 12.12.22 - 21:19
#33
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Цитата:
Добринцофф:
в Египте я видел кучу детишек с разных часовых поясов мира

Вы не забывайте, в Египте даже в январе солнцестояние 9-10 часов в сутки длится. :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 12.12.2022 - 21:25]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9064
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 13.12.22 - 00:14
#34
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Цитата:
Эл-починно:
Вы не забывайте, в Египте даже в январе солнцестояние 9-10 часов в сутки длится.

Ну и ?А ещё в Египте есть бедуины и море,причём здесь солнцестояние и дети из разных часовых поясов?
Расскажите лучше как у вас в Германии дети к 7 утра в кромешной тьме в садик ходят,они когда вообще просыпаются в 5?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9064
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 13.12.22 - 00:18
#35
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Цитата:
Тот самый:
Поэтому настолько важны ранние восходы по утрам - организм каждый день подводит утренние часы по солнечному свету

Летом светает в 4 утра,вы предлагаете вставать в это время вместе с солнцем?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1167
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 13.12.22 - 00:20
#36
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Цитата:
Добринцофф:
Расскажите лучше как у вас в Германии дети к 7 утра в кромешной тьме в садик ходят,они когда вообще просыпаются в 5?

У нас они не ходят, их родители приводят. И не к семи, а с восьми до десяти (если память не подводит, да и причём по географическому времени), для этого родители, как правило имеют время "опоздать" на работу. Хотя у многих свободный график. ;-)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9064
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 13.12.22 - 00:26
#37
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Цитата:
Эл-починно:
И не к семи, а с восьми до десяти (если память не подводит,

Память вас подводит,я это не просто так написал, а специально спросил у друзей в Германии, они водят ребёнка именно к 7, а просыпаются в 5 глубокой ночью в кромешной тьме и как же такое допустили в самой цивилизованной стране мира где человек и его права-это высшее достояние?

[Исправлено: Добринцофф, 13.12.2022 - 00:32]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1167
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 13.12.22 - 00:51
#38
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Цитата:
Добринцофф:
водят ребёнка именно к 7, а просыпаются в 5 глубокой ночью в кромешной тьме и как же такое допустили в самой цивилизованной стране мира где человек и его права-это высшее достояние?

Тут вы немного о другом. Я честно не знаком с садиками с 7-ми утра работающими. А то что вы дальше пишите, это уже судьба самих родителей. Я тут не ёрничаю и не издеваюсь. Просто всех с кем я знаком, имеют именно этот временной период, с 8-ми до 10-ти. И тут не разговор во сколько в Германии и кто и как? А насколько это отклонено от природного-естественного вроде ;-)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9064
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 13.12.22 - 00:56
#39
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Цитата:
Эл-починно:
И тут не разговор во сколько в Германии и кто и как?

Ну почему же статья как раз таки про то, что маленькие дети вынуждены вставать в темноте и идти в садик или в школу,вот я и привожу в пример Германию.

[Исправлено: Добринцофф, 13.12.2022 - 01:01]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1167
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 13.12.22 - 00:58
#40
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Цитата:
Эл-починно:
А насколько это отклонено от природного-естественного вВроде

В европе это всё ещё регулируется переводом стрелок вперёд и назад, что создаёт свои неудобства с привыканием, зато практично для уравновешивания продолжительности дня зимой и летом. Я не понимаю, почему у вас отказались от перевода стрелок? не было бы и споров. ;-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1167
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 13.12.22 - 01:00
#41
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Цитата:
Добринцофф:
что маленькие дети вынуждены вставать в темноте и идти в садик или в школу

Я не приводил, да и таки да, у нас уже к семи светает, а второй смены у нас нет. :lol:
ПС - я сегодня в 9-ть пойду добровольно спать, за окном темно. :lol: И в 5-ть утра добровольно проснусь, что бы в 3 дня быть уже дома и смог собраться в отпуск. В среду Египет, где солнце стоит ещё около 10-ти часов в день. :lol: Всем здоровья и мира.
Прошу не путать добровольно с принудительно. Я в Казахстане в смену по 12-ть часов работал. Тоже добровольно, если что.
:lol:

[Исправлено: Эл-починно, 13.12.2022 - 01:20]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9064
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 13.12.22 - 01:24
#42
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Цитата:
Эл-починно:
Я не приводил, да и да, у нас уже к семи светает

Восход солнца Штутгарт в 8 утра,в садик к 7,подъём в 5 глубокой ночью,даже если подъём в 6 всё равно по темноте.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9064
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 13.12.22 - 01:28
#43
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Цитата:
Эл-починно:
я сегодня в 9-ть пойду добровольно спать, за окном темно. И в 5-ть утра добровольно проснусь,

Вот ,что и требовалось доказать,темнота по утрам ни причём,просто спать надо ложиться по раньше если утром надо рано вставать,не так ли? ;-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1167
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 13.12.22 - 01:33
#44
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Цитата:
Добринцофф:
Восход солнца Штутгарт в 8 утра,в садик к 7,подъём в 5 глубокой ночью,даже если подъём в 6 всё равно по темноте.

Зимой в европейской части больше темно, чем светло. Но речь именно о часовом поясе. Тут у меня просто больше слов нет. 8-)

[Исправлено: Эл-починно, 13.12.2022 - 01:35]
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