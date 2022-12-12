Отправлено: - 19:48

Skeptic:

А мы будим детей фактически не в 07.00, а в 05.00. Да и сами встаём ещё раньше. И организму, в особенности детскому, абсолютно всё-равно, темно на улице или светло. Он спать хочет. До пробуждения ещё 2 часа. Это сложно понять?

Цитата:Вы знаете на весенних каникулах в Египте я видел кучу детишек с разных часовых поясов мира,при этом все они естественно просыпались, завтракали,обедали и ложились спать по Египетскому времени и при этом были счастливы и довольны,а как же так ,ведь мы живём по солнечным часам и биоритмы прописаны у нас на подсознательном уровне,ведь должен быть полный дисбаланс,однако ничего подобного не происходит.Так может быть всё таки организм умеет перестраиваться под ту действительность в которой он находится?