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≡ А давайте послушаем, что в Кызылорде говорят...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45722
А давайте послушаем, что в Кызылорде говорят...
Отправлено: 12.12.22 - 15:51
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Ту же самую риторику я сейчас стал замечать у активистов по переводу времени, они до исступления кричат о том, что они самые правые на свете люди, только их мнение важно и нужно в области, а все, кто выступает против них, это необразованные, которые плевали на детей и при этом не читали учебник за 6 класс по географии...
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
277
Re: А давайте послушаем, что в Кызылорде говорят...
Отправлено: 12.12.22 - 15:51
#1
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Цитата:
В Советское время люди работали с 8.00 до 17.00, а сейчас работа у большинства с 9.00 до 19.00.
Вот вот... верните обратно 1 час и время работы с 8-00 до 17-00 либо перенесите время работы школьных/дошкольных учреждений на с 9-00... И все вопросы сразу устаканятся.... И нефиг оглядываться на время работы Астаны... у нас Численность работников госструктур (Подробнее на Kursiv Media: всего 19% при этом вся страна подстраивается под их время работы....
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
79
Re: А давайте послушаем, что в Кызылорде говорят...
Отправлено: 12.12.22 - 16:47
#2
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Цитата:
1. Вечером дети возвращаются в темноте, это самое криминогенное время. Источник:
А утром когда дети сонные идут не криминогенное время?Цитата:

2. Даже в теплое время вечером быстро темнеет, дети меньше играют на улице. Источник:
Летом сейчас темнеет после 23,00 ч , а будет после 22 ч. Мало для гуляний? Вообще то в 22,00 уже дома должны быть дети
Цитата:
3. После работы меньше времени остается для дел по хозяйству. Источник:
Вот именно. Вернуть время, сделать рабочий день с 8 до 17ч и занимайтесь домашними делами. Я тоже за это
Цитата:
4. Из-за того что Астана начинает работу раньше на час, практически все гос службы и силовые структуры вынуждены приходить на работу на час раньше и даже работать без обеда. Источник:
Ну это уже вообще наглость и глупость, впрочем как и дальнейшие пункты . Пусть изменять госслужащие себе график работы , чтобы было удобней с Астаной работать может и людям удобней будет
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13257
Re: А давайте послушаем, что в Кызылорде говорят...
Отправлено: 12.12.22 - 17:07
#3
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Цитата:
5555:
Вот вот... верните обратно 1 час и время работы с 8-00 до 17-00 либо перенесите время работы школьных/дошкольных учреждений на с 9-00... И все вопросы сразу устаканятся....

Переводим время на 1 час
Время работы переводим с 9 на 8
И школу с садиком с 8 на 9
И вуаля
Всем сразу легче
Родители просыпаються в темноте на работу т.к. перевод времени на час и перевод рабочего времени нивелировал этот перевод да к тому же ещё и маленькие дети в школу и детский сад идут с утра без родителей потомучто те уже на работе, но при свете)))
Логика вражья псевдонаука
Цитата:
71422: А утром когда дети сонные идут не криминогенное время?

А сколько вы слышали о совершенных преступлений в 8 утра зимой?
Цитата:
71422:
Летом сейчас темнеет после 23,00 ч , а будет после 22 ч. Мало для гуляний? Вообще то в 22,00 уже дома должны быть дети

Если сейчас светло после 10 вечера зачем детям домой идти причем летом в каникулы в духан?
Цитата:
71422:
Вот именно. Вернуть время, сделать рабочий день с 8 до 17ч и занимайтесь домашними делами. Я тоже за это

Логика лженаука
Цитата:
71422:
Ну это уже вообще наглость и глупость, впрочем как и дальнейшие пункты . Пусть изменять госслужащие себе график работы , чтобы было удобней с Астаной работать может и людям удобней будет

Да акимат будет работать с 8 до пол 6
И вы работающий до 6 бегите успевайте чтобы что-то там в акимате выпросить или потребовать также и в полиции)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5661
Re: А давайте послушаем, что в Кызылорде говорят...
Отправлено: 12.12.22 - 18:49
#4
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Надоело эта надуманная проблема, вы хоть правильно озоглавьте свою писанину чтобы я прошел мимо
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
584
Re: А давайте послушаем, что в Кызылорде говорят...
Отправлено: 12.12.22 - 18:57
#5
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Такой набор глупостей, что даже комментировать и что-то объяснять не вижу смысла.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13257
Re: А давайте послушаем, что в Кызылорде говорят...
Отправлено: 12.12.22 - 19:36
#6
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Цитата:
сайлау курманов:
Надоело эта надуманная проблема, вы хоть правильно озоглавьте свою писанину чтобы я прошел мимо

Чем больше активисты будут насаждать эту тему тем больше будет ответной реакции которая в итоге низведет этот вопрос до уровня маргинализации
И виноваты в этом только активисты и СМИ которые их поддерживают)))Цитата:
Skeptic:
Такой набор глупостей, что даже комментировать и что-то объяснять не вижу смысла.

Человек ввел логин и пароль
Человек прочитал весь пост
Человек оскорбился фактажу и аргументации
Человек прокомментировал пост что комментировать тут нечего
Логика
Вражья лженаука
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1155
А давайте послушаем, что в Кызылорде говорят...
Отправлено: 12.12.22 - 21:16
#7
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Цитата:
abaika95:
Человек ввел логин и пароль

И написал непонятно что. :lol: Какого то блогера...
//Не верьте разным институтам и псевдоученым// - ну да, блогер это очень научно?! :lol:
//Экономика области наоборот теряет деньги из-за проблем с банковскими оплатами, страдают предприниматели.// - Это например, что было? (рука-лицо). Как и кто теряет деньги? 8-)
поэтому, я пожалуй соглашусь со скептиком - Цитата:
Skeptic:
Такой набор глупостей, что даже комментировать и что-то объяснять не вижу смысла.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13257
Re: А давайте послушаем, что в Кызылорде говорят...
Отправлено: 12.12.22 - 21:29
#8
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Цитата:
Эл-починно:
ну да, блогер это очень научно?!

Да также научно как владелец аптеки и как какой-то активист из Айета)
Наука на науку)
Цитата:
Эл-починно:
Как и кто теряет деньги? поэтому, я пожалуй соглашусь со скептиком

У нас финансовые центры все в Алмате и Астане и любой сбой программы,ошибка в банковской системе или в агрегаторе перевозок и доставок будет негативно влиять на время ожидания если у нас будет с ними разница во времени
Хотя если вы фанат "логичного" скептика то понятно почему вы не понимаете)
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
584
А давайте послушаем, что в Кызылорде говорят...
Отправлено: 12.12.22 - 21:37
#9
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:lol:
Абайка не в курсе, что у нас половина Казахстана имеет разницу в один час с обеими столицами...
А с финансовыми центрами других стран - ещё больше...
А с Минфином США, которое командует нашими банками - вообще день и ночь...
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