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≡ Принудительное утро маленького жителя региона
 
 
Страница 3 из 3«123
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45722
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 12.12.22 - 11:30
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Когда часы показывают утро, за окном сидя за партой можно ещё два часа наблюдать ночь. Административное установленное время, выгодное госорганизациям, опережает на целых 2 часа географическое и наносит вред всем, кроме государственных служащих.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9058
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 12.12.22 - 19:48
#30
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Цитата:
Skeptic:
А мы будим детей фактически не в 07.00, а в 05.00. Да и сами встаём ещё раньше. И организму, в особенности детскому, абсолютно всё-равно, темно на улице или светло. Он спать хочет. До пробуждения ещё 2 часа. Это сложно понять?

Вы знаете на весенних каникулах в Египте я видел кучу детишек с разных часовых поясов мира,при этом все они естественно просыпались, завтракали,обедали и ложились спать по Египетскому времени и при этом были счастливы и довольны,а как же так ,ведь мы живём по солнечным часам и биоритмы прописаны у нас на подсознательном уровне,ведь должен быть полный дисбаланс,однако ничего подобного не происходит.
Так может быть всё таки организм умеет перестраиваться под ту действительность в которой он находится?
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
584
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 12.12.22 - 20:01
#31
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Цитата:
Добринцофф:
весенних каникулах в Египте

Вы путаете эйфорию от смены обстановки, климата, рода занятий... с перестройкой организма.
Перестройка настоящая начинается, когда организм проходит акклиматизацию в течение пары-тройки недель. Не всегда это добром заканчивается. Разные это вещи.
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
584
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 12.12.22 - 20:03
#32
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Цитата:
Добринцофф:
вы зачем товарища по секте подставляете

Человек просто пытается с вами разговаривать на понятном вам языке символов "темно-светло" и "страшно-не страшно".
Видимо, не помогает...
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1155
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 12.12.22 - 21:19
#33
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Цитата:
Добринцофф:
в Египте я видел кучу детишек с разных часовых поясов мира

Вы не забывайте, в Египте даже в январе солнцестояние 9-10 часов в сутки длится. :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 12.12.2022 - 21:25]
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