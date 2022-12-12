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≡ Принудительное утро маленького жителя региона
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45722
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 12.12.22 - 11:30
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Когда часы показывают утро, за окном сидя за партой можно ещё два часа наблюдать ночь. Административное установленное время, выгодное госорганизациям, опережает на целых 2 часа географическое и наносит вред всем, кроме государственных служащих.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1276
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 12.12.22 - 15:02
#15
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Цитата:
Vit:
человеческий темп не 24 часа а 36 часов


25 часов. Поэтому настолько важны ранние восходы по утрам - организм каждый день подводит утренние часы по солнечному свету, останавливает выработку ночных гормонов. У организма нет другого способа понять, что наступил день.

[Исправлено: Тот самый, 12.12.2022 - 15:04]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13257
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 12.12.22 - 15:38
#16
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Цитата:
Тот самый:
Это подсознательное вышло наружу?

Нет это аналитика вышла наружу
Ещё одна вражья псевдонаука которую отрицают активисты
Если молодой парень так усиленно печеться о чужих детях то это звоночек для психолога и психиатра
Цитата:
Тот самый:
Получается, Вы на пару с чиновниками акимата против перевода, потому что по утрам преследуете пенсионерок в поликлиниках?

Не равнозначный ответ для троллинга получился
Пенсионерки так и так в 5 утра уже выезжают в поликлинику по темноте
А вот вторая смена сейчас идёт домой ещё в светлое время
И если какие-то подозрительные деревенские парни со шрамами на лице требуют с пеной у рта перевода времени чтобы дети шли в темное время суток вечером домой,то это минимум должно натолкнуть на подозрения
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
79
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 12.12.22 - 16:21
#17
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"Я вам открою тайну стресс по утрам испытывают не только маленькие жители,а и взрослые то же и время тут ни причём "
Не пишите глупости. Очень даже причем. И если на улице уже светает и человек выспался то встать не проблема. А вот спать не хочется , но и вставать не хочется когда на улице темно. Когда мы жили и работали в природном времени , приходили на работу утром и уже светало. Тогда рабочий день был с 8 до 17 ч . Предприятия города из-за перевода времени перешли на рабочий день с 9,00ч, только потому что в утренние часы на улице была НОЧЬ. И чиновникам понравилось быть в одном времени с Астаной. Сейчас основная масса работает до 18.00, домой возвращаются к 19,00ч. Вечером дома этого часа не хватает. Так что мало того что надо вернуть хотя бы один час , надо вернуть и прежний рабочий график с 8 до 17 ч . Чтобы можно было заняться домашними делами и позаниматься с детьми. И пусть на улице будет вечером темно. Ведь разговор о том, чтобы человек просыпался с рассветом, а не в том будет темно ходить вечером. Для этого на улице есть освещение. А уж читать о том, что с переводом будет трудно передвигаться на поездах и самолетах вообще говорить неприлично

[Исправлено: 71422, 12.12.2022 - 16:22]

[Исправлено: 71422, 12.12.2022 - 16:22]
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1652
Re: Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 12.12.22 - 17:14
#18
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Цитата:
arman_kst:
зато ещё светло, можно погулять в теплое время при солнечном свете побольше на улице.

А кому-то с утра на работу, а эти гуляки отдыхать нормально не дают.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9058
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 12.12.22 - 18:12
#19
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Цитата:
Skeptic:
В статье под баннером "Почему активисты хотят вернуть природное время" всё подробно описано. Но людям просто лень прочитать и подумать.

Мне не лень я прочитал,там ,так же как и здесь ,на неудобные вопросы не отвечают.
Вы название статьи читали"Почему активисты хотят вернуть природное время",и так понятно что все аргументы будут только за перевод.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9058
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 12.12.22 - 18:29
#20
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Цитата:
Тот самый:
После возвращения времени UTC+5 темно будет не 5 месяцев в году, а 2-3.

Ну зачем врать то.Один час ничего не меняет, так же все 5 месяцев по утрам в 6-6.30 будет темно.
Цитата:
Тот самый:
И на час раньше будет повышаться мозговая активность на занятиях в школе (не на 3-м уроке, а после 1-го).

Вы знаете если человек тормоз то тут уже ничего не поможет,мы в СССР все ходили в школу по темноте и на первом уроке сидели при свете ламп и всегда были двоечники и были отличники ,так что не надо про мозговую активность с 3 урока.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9058
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 12.12.22 - 18:31
#21
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Цитата:
71422:
Когда мы жили и работали в природном времени , приходили на работу утром и уже светало. Тогда рабочий день был с 8 до 17 ч .

Всё правильно приходил на работу к 8 и начинало светать,но просыпались то вы 6-6.30 в полной темноте,разве не так?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9058
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 12.12.22 - 18:34
#22
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Цитата:
71422:
И пусть на улице будет вечером темно.

Нет не пусть,я за то что бы вечером было светло,а по вашему расписанию смеркаться будет начинать в 4 часа дня,в 5 вечера будет темно,а в 6 наступит глухая ночь.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9058
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 12.12.22 - 18:35
#23
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Цитата:
71422:
Ведь разговор о том, чтобы человек просыпался с рассветом, а не в том будет темно ходить вечером. Для этого на улице есть освещение

Освещение на улице только вечером работает,утром его нет?
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
583
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 12.12.22 - 18:58
#24
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Цитата:
Vit:
не 24 часа а 36 часов

:-) Не с канала РенТВ случаем "информация"? Или "британские учёные" накропали?
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
583
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 12.12.22 - 19:10
#25
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Цитата:
Добринцофф:
Мне не лень я прочитал

Прочитать мало, надо подумать и понять.
Речь вообще не о том, что светло или темно утром и вечером. Это "мыпривыкшие" всё пытаются к темноте свести.
Суть проблемы в том, чтобы добиться синхронизации административного времени с природным. Чтобы наши биоритмы не сбивались административным временем, что приводит к проблемам со здоровьем.
Есть там раздел "Биоритмы человека". И часы нарисованы. А рядом расписаны процессы, происходящие в организме в тот или иной час.
Так вот там, где на 07.00 написано "Звёздный час иммунной системы. Самое время проснуться, встать и размяться" имеется в виду 07.00 по нашим внутренним биологическим часам. По природному, солнечному времени.
А мы будим детей фактически не в 07.00, а в 05.00. Да и сами встаём ещё раньше.
И организму, в особенности детскому, абсолютно всё-равно, темно на улице или светло. Он спать хочет. До пробуждения ещё 2 часа.
Это сложно понять?
Профайл
Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
583
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 12.12.22 - 19:14
#26
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А вопрос со "светло-темно" и "страшно-не страшно" легко решается при ответственном отношении областного/городского/районного/сельского начальства к своей работе.
Достаточно наладить освещение всех улиц и переулков. Как в любом цивилизованном государстве.
А обязанность полиции сделать так, чтобы по улицам можно было спокойно ходить в любое время суток.
Для этого не надо ни Солнца, ни биоритмов.
Только желание чиновников постараться что-то сделать для людей.

[Исправлено: Skeptic, 12.12.2022 - 19:15]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9058
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 12.12.22 - 19:29
#27
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Цитата:
Skeptic:
Речь вообще не о том, что светло или темно утром и вечером. Это "мыпривыкшие" всё пытаются к темноте свести.

Вы сторонники перевода уж определитесь сам чего хотите,а то одни пишут что Цитата:
В кромешной тьме, просыпается самый маленький житель нашего региона

Источник:

а когда вас припёрли к стенке фактами ,что и так и так будет темно, то вы утверждаете что без разницы темно или светло.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9058
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 12.12.22 - 19:33
#28
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Цитата:
Skeptic:
И организму, в особенности детскому, абсолютно всё-равно, темно на улице или светло.

Товарищ "Скептик" вы зачем товарища по секте подставляете,вот тут "Тот самый" пытается уже 3 года мне доказать что Цитата:
После возвращения времени UTC+5 темно будет не 5 месяцев в году, а 2-3. Кроме того, есть такое понятие как сумерки - даже в декабре будет светлее по утрам

Источник:

а вы пишете,что всё это фигня и вообще не важно темно или светло,так может быть и вся статья про биоритмы то же фигня,раз вы сами не знаете чего хотите?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13257
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 12.12.22 - 19:40
#29
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Цитата:
Добринцофф:
а когда вас припёрли к стенке фактами ,что и так и так будет темно, то вы утверждаете что без разницы темно или светло

В учебнике за 6 класс по географии котрый активисты выучили как отче наш ни слова нет о последовательности суждений и уж точно там нет речи о факторе непротиворечивости что собственно и логично)
Там только географические факты поэтому не стоит ждать от активистов каких то иных познаний)
Просто общайся с ними как с детьми из 6 класса)
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