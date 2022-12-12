Отправлено: - 17:07

5555:

Вот вот... верните обратно 1 час и время работы с 8-00 до 17-00 либо перенесите время работы школьных/дошкольных учреждений на с 9-00... И все вопросы сразу устаканятся....

71422: А утром когда дети сонные идут не криминогенное время?

71422:

Летом сейчас темнеет после 23,00 ч , а будет после 22 ч. Мало для гуляний? Вообще то в 22,00 уже дома должны быть дети

71422:

Вот именно. Вернуть время, сделать рабочий день с 8 до 17ч и занимайтесь домашними делами. Я тоже за это

71422:

Ну это уже вообще наглость и глупость, впрочем как и дальнейшие пункты . Пусть изменять госслужащие себе график работы , чтобы было удобней с Астаной работать может и людям удобней будет

Цитата:Переводим время на 1 часВремя работы переводим с 9 на 8И школу с садиком с 8 на 9И вуаляВсем сразу легчеРодители просыпаються в темноте на работу т.к. перевод времени на час и перевод рабочего времени нивелировал этот перевод да к тому же ещё и маленькие дети в школу и детский сад идут с утра без родителей потомучто те уже на работе, но при свете)))Логика вражья псевдонаукаЦитата:А сколько вы слышали о совершенных преступлений в 8 утра зимой?Цитата:Если сейчас светло после 10 вечера зачем детям домой идти причем летом в каникулы в духан?Цитата:Логика лженаукаЦитата:Да акимат будет работать с 8 до пол 6И вы работающий до 6 бегите успевайте чтобы что-то там в акимате выпросить или потребовать также и в полиции)