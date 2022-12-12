Ту же самую риторику я сейчас стал замечать у активистов по переводу времени, они до исступления кричат о том, что они самые правые на свете люди, только их мнение важно и нужно в области, а все, кто выступает против них, это необразованные, которые плевали на детей и при этом не читали учебник за 6 класс по географии... Читать новость
В Советское время люди работали с 8.00 до 17.00, а сейчас работа у большинства с 9.00 до 19.00.
Вот вот... верните обратно 1 час и время работы с 8-00 до 17-00 либо перенесите время работы школьных/дошкольных учреждений на с 9-00... И все вопросы сразу устаканятся.... И нефиг оглядываться на время работы Астаны... у нас Численность работников госструктур (Подробнее на Kursiv Media:
5555: Вот вот... верните обратно 1 час и время работы с 8-00 до 17-00 либо перенесите время работы школьных/дошкольных учреждений на с 9-00... И все вопросы сразу устаканятся....
Переводим время на 1 час Время работы переводим с 9 на 8 И школу с садиком с 8 на 9 И вуаля Всем сразу легче Родители просыпаються в темноте на работу т.к. перевод времени на час и перевод рабочего времени нивелировал этот перевод да к тому же ещё и маленькие дети в школу и детский сад идут с утра без родителей потомучто те уже на работе, но при свете))) Логика вражья псевдонаука Цитата:
71422: А утром когда дети сонные идут не криминогенное время?
А сколько вы слышали о совершенных преступлений в 8 утра зимой? Цитата:
71422: Летом сейчас темнеет после 23,00 ч , а будет после 22 ч. Мало для гуляний? Вообще то в 22,00 уже дома должны быть дети
Если сейчас светло после 10 вечера зачем детям домой идти причем летом в каникулы в духан? Цитата:
71422: Вот именно. Вернуть время, сделать рабочий день с 8 до 17ч и занимайтесь домашними делами. Я тоже за это
Логика лженаука Цитата:
71422: Ну это уже вообще наглость и глупость, впрочем как и дальнейшие пункты . Пусть изменять госслужащие себе график работы , чтобы было удобней с Астаной работать может и людям удобней будет
Да акимат будет работать с 8 до пол 6 И вы работающий до 6 бегите успевайте чтобы что-то там в акимате выпросить или потребовать также и в полиции)
сайлау курманов: Надоело эта надуманная проблема, вы хоть правильно озоглавьте свою писанину чтобы я прошел мимо
Чем больше активисты будут насаждать эту тему тем больше будет ответной реакции которая в итоге низведет этот вопрос до уровня маргинализации И виноваты в этом только активисты и СМИ которые их поддерживают)))Цитата:
Skeptic: Такой набор глупостей, что даже комментировать и что-то объяснять не вижу смысла.
Человек ввел логин и пароль Человек прочитал весь пост Человек оскорбился фактажу и аргументации Человек прокомментировал пост что комментировать тут нечего Логика Вражья лженаука
И написал непонятно что. Какого то блогера... //Не верьте разным институтам и псевдоученым// - ну да, блогер это очень научно?! //Экономика области наоборот теряет деньги из-за проблем с банковскими оплатами, страдают предприниматели.// - Это например, что было? (рука-лицо). Как и кто теряет деньги? поэтому, я пожалуй соглашусь со скептиком - Цитата:
Skeptic: Такой набор глупостей, что даже комментировать и что-то объяснять не вижу смысла.
Да также научно как владелец аптеки и как какой-то активист из Айета) Наука на науку) Цитата:
Эл-починно: Как и кто теряет деньги? поэтому, я пожалуй соглашусь со скептиком
У нас финансовые центры все в Алмате и Астане и любой сбой программы,ошибка в банковской системе или в агрегаторе перевозок и доставок будет негативно влиять на время ожидания если у нас будет с ними разница во времени Хотя если вы фанат "логичного" скептика то понятно почему вы не понимаете)
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