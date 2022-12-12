Когда часы показывают утро, за окном сидя за партой можно ещё два часа наблюдать ночь. Административное установленное время, выгодное госорганизациям, опережает на целых 2 часа географическое и наносит вред всем, кроме государственных служащих. Читать новость
25 часов. Поэтому настолько важны ранние восходы по утрам - организм каждый день подводит утренние часы по солнечному свету, останавливает выработку ночных гормонов. У организма нет другого способа понять, что наступил день.
Нет это аналитика вышла наружу Ещё одна вражья псевдонаука которую отрицают активисты Если молодой парень так усиленно печеться о чужих детях то это звоночек для психолога и психиатра Цитата:
Тот самый: Получается, Вы на пару с чиновниками акимата против перевода, потому что по утрам преследуете пенсионерок в поликлиниках?
Не равнозначный ответ для троллинга получился Пенсионерки так и так в 5 утра уже выезжают в поликлинику по темноте А вот вторая смена сейчас идёт домой ещё в светлое время И если какие-то подозрительные деревенские парни со шрамами на лице требуют с пеной у рта перевода времени чтобы дети шли в темное время суток вечером домой,то это минимум должно натолкнуть на подозрения
"Я вам открою тайну стресс по утрам испытывают не только маленькие жители,а и взрослые то же и время тут ни причём " Не пишите глупости. Очень даже причем. И если на улице уже светает и человек выспался то встать не проблема. А вот спать не хочется , но и вставать не хочется когда на улице темно. Когда мы жили и работали в природном времени , приходили на работу утром и уже светало. Тогда рабочий день был с 8 до 17 ч . Предприятия города из-за перевода времени перешли на рабочий день с 9,00ч, только потому что в утренние часы на улице была НОЧЬ. И чиновникам понравилось быть в одном времени с Астаной. Сейчас основная масса работает до 18.00, домой возвращаются к 19,00ч. Вечером дома этого часа не хватает. Так что мало того что надо вернуть хотя бы один час , надо вернуть и прежний рабочий график с 8 до 17 ч . Чтобы можно было заняться домашними делами и позаниматься с детьми. И пусть на улице будет вечером темно. Ведь разговор о том, чтобы человек просыпался с рассветом, а не в том будет темно ходить вечером. Для этого на улице есть освещение. А уж читать о том, что с переводом будет трудно передвигаться на поездах и самолетах вообще говорить неприлично
Skeptic: В статье под баннером "Почему активисты хотят вернуть природное время" всё подробно описано. Но людям просто лень прочитать и подумать.
Мне не лень я прочитал,там ,так же как и здесь ,на неудобные вопросы не отвечают. Вы название статьи читали"Почему активисты хотят вернуть природное время",и так понятно что все аргументы будут только за перевод.
Тот самый: После возвращения времени UTC+5 темно будет не 5 месяцев в году, а 2-3.
Ну зачем врать то.Один час ничего не меняет, так же все 5 месяцев по утрам в 6-6.30 будет темно. Цитата:
Тот самый: И на час раньше будет повышаться мозговая активность на занятиях в школе (не на 3-м уроке, а после 1-го).
Вы знаете если человек тормоз то тут уже ничего не поможет,мы в СССР все ходили в школу по темноте и на первом уроке сидели при свете ламп и всегда были двоечники и были отличники ,так что не надо про мозговую активность с 3 урока.
Прочитать мало, надо подумать и понять. Речь вообще не о том, что светло или темно утром и вечером. Это "мыпривыкшие" всё пытаются к темноте свести. Суть проблемы в том, чтобы добиться синхронизации административного времени с природным. Чтобы наши биоритмы не сбивались административным временем, что приводит к проблемам со здоровьем. Есть там раздел "Биоритмы человека". И часы нарисованы. А рядом расписаны процессы, происходящие в организме в тот или иной час. Так вот там, где на 07.00 написано "Звёздный час иммунной системы. Самое время проснуться, встать и размяться" имеется в виду 07.00 по нашим внутренним биологическим часам. По природному, солнечному времени. А мы будим детей фактически не в 07.00, а в 05.00. Да и сами встаём ещё раньше. И организму, в особенности детскому, абсолютно всё-равно, темно на улице или светло. Он спать хочет. До пробуждения ещё 2 часа. Это сложно понять?
А вопрос со "светло-темно" и "страшно-не страшно" легко решается при ответственном отношении областного/городского/районного/сельского начальства к своей работе. Достаточно наладить освещение всех улиц и переулков. Как в любом цивилизованном государстве. А обязанность полиции сделать так, чтобы по улицам можно было спокойно ходить в любое время суток. Для этого не надо ни Солнца, ни биоритмов. Только желание чиновников постараться что-то сделать для людей.
Добринцофф: а когда вас припёрли к стенке фактами ,что и так и так будет темно, то вы утверждаете что без разницы темно или светло
В учебнике за 6 класс по географии котрый активисты выучили как отче наш ни слова нет о последовательности суждений и уж точно там нет речи о факторе непротиворечивости что собственно и логично) Там только географические факты поэтому не стоит ждать от активистов каких то иных познаний) Просто общайся с ними как с детьми из 6 класса)
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