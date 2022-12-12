Отправлено: - 15:38

Тот самый:

Это подсознательное вышло наружу?

Тот самый:

Получается, Вы на пару с чиновниками акимата против перевода, потому что по утрам преследуете пенсионерок в поликлиниках?

Цитата:Нет это аналитика вышла наружуЕщё одна вражья псевдонаука которую отрицают активистыЕсли молодой парень так усиленно печеться о чужих детях то это звоночек для психолога и психиатраЦитата:Не равнозначный ответ для троллинга получилсяПенсионерки так и так в 5 утра уже выезжают в поликлинику по темнотеА вот вторая смена сейчас идёт домой ещё в светлое времяИ если какие-то подозрительные деревенские парни со шрамами на лице требуют с пеной у рта перевода времени чтобы дети шли в темное время суток вечером домой,то это минимум должно натолкнуть на подозрения