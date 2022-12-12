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≡ Принудительное утро маленького жителя региона
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45720
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 12.12.22 - 11:30
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Когда часы показывают утро, за окном сидя за партой можно ещё два часа наблюдать ночь. Административное установленное время, выгодное госорганизациям, опережает на целых 2 часа географическое и наносит вред всем, кроме государственных служащих.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1276
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 12.12.22 - 15:02
#15
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Цитата:
Vit:
человеческий темп не 24 часа а 36 часов


25 часов. Поэтому настолько важны ранние восходы по утрам - организм каждый день подводит утренние часы по солнечному свету, останавливает выработку ночных гормонов. У организма нет другого способа понять, что наступил день.

[Исправлено: Тот самый, 12.12.2022 - 15:04]
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13253
Принудительное утро маленького жителя региона
Отправлено: 12.12.22 - 15:38
#16
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Цитата:
Тот самый:
Это подсознательное вышло наружу?

Нет это аналитика вышла наружу
Ещё одна вражья псевдонаука которую отрицают активисты
Если молодой парень так усиленно печеться о чужих детях то это звоночек для психолога и психиатра
Цитата:
Тот самый:
Получается, Вы на пару с чиновниками акимата против перевода, потому что по утрам преследуете пенсионерок в поликлиниках?

Не равнозначный ответ для троллинга получился
Пенсионерки так и так в 5 утра уже выезжают в поликлинику по темноте
А вот вторая смена сейчас идёт домой ещё в светлое время
И если какие-то подозрительные деревенские парни со шрамами на лице требуют с пеной у рта перевода времени чтобы дети шли в темное время суток вечером домой,то это минимум должно натолкнуть на подозрения
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