Отправлено: - 11:51





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=47463#979776 и отсутствие аппетита.Источник:

Мария Верченова, консультант по организации правильного питания и здорового образа жизни, тренер по питанию



Завтрак перед школой – это обязательно? Отвечают эксперты

В идеале между пробуждением и завтраком должно пройти 2 часа. За это время как раз хорошо сделать зарядку, принять душ.



Почему нужен такой интервал? Сон – это состояние организма, при котором происходят восстановительные процессы. Во время сна вырабатывается соматотропный гормон, накапливаются молекулы глюкозы из других соединений (в частности, из жировой ткани). Все это приводит к тому, что на момент пробуждения у нас в организме накопилось достаточно энергии, чтобы действовать и двигаться. И этой энергии хватает как раз на 1,5-2 часа. Отсюда часто по утрам бывает ощущение, что не хочется есть. Между прочим, чем больше выражено это чувство, тем лучше сработал гормон соматотропин, который отвечает за рост и обновление клеток, и это хорошо.

[Исправлено: Добринцофф, 12.12.2022 - 11:52]

Цитата:Завтрак конечно полезен,но кушать сразу после пробуждения действительно не хочется и этому есть научное объяснение,вот что говорят специалисты.Цитата: