Когда часы показывают утро, за окном сидя за партой можно ещё два часа наблюдать ночь. Административное установленное время, выгодное госорганизациям, опережает на целых 2 часа географическое и наносит вред всем, кроме государственных служащих. Читать новость
Я вам открою тайну стресс по утрам испытывают не только маленькие жители,а и взрослые то же и время тут ни причём,а причина банальна, поспать утром в тёплой постели всегда приятнее чем тащится по холоду на работу или учёбу.
Данный ребус просто расшифровывается. Когда жили по старому все начинали работать в 8.00 (в том числе и школы). Потом перевели время и все начали работать с 9.00. Но не школы.... Так то всем по барабану сколько цифр на часах... Все хотят просто чтобы рабочий день начинался вместе со светлым временем суток.... Сомневаюсь что во всем Китае работать начинают в одно и тоже время (он в 5 часовых поясах, но время установлено единое на всю страну)....
Завтрак конечно полезен,но кушать сразу после пробуждения действительно не хочется и этому есть научное объяснение,вот что говорят специалисты. Цитата:
Мария Верченова, консультант по организации правильного питания и здорового образа жизни, тренер по питанию
Завтрак перед школой – это обязательно? Отвечают эксперты В идеале между пробуждением и завтраком должно пройти 2 часа. За это время как раз хорошо сделать зарядку, принять душ.
Почему нужен такой интервал? Сон – это состояние организма, при котором происходят восстановительные процессы. Во время сна вырабатывается соматотропный гормон, накапливаются молекулы глюкозы из других соединений (в частности, из жировой ткани). Все это приводит к тому, что на момент пробуждения у нас в организме накопилось достаточно энергии, чтобы действовать и двигаться. И этой энергии хватает как раз на 1,5-2 часа. Отсюда часто по утрам бывает ощущение, что не хочется есть. Между прочим, чем больше выражено это чувство, тем лучше сработал гормон соматотропин, который отвечает за рост и обновление клеток, и это хорошо.
Конкретно,как повлияет перевод времени на 1 час, для детей о которых так печётся автор?
Ну даст выспаться и даст возможность нормально учится. К примеру у меня сын по хронотипу - СОВА. И во сколько бы он не лег. В 7.00 поднимать приходится.... Адекватно мыслить начинает к 9.00 (зимой) Летом все проще.... И если в дет саду это прокатывало, Тупо сонную тушку в сад отвести, а там он кемарит находу. То в школе с первого урока нужно думать.... Как результат стабильно оценки по предметам идущие первым уроком в 1ю смену если при этом нужно активно думать всегда на 1-2 балла ниже. Период исследований 9 лет....
Время нормальное. Просто кто как привык, так и встаёт. Например,отец в 4 утра просыпается и идёт работать. А я встаю дома в 9. Нормально. Это дело привычки. Вы можете сами устанавливать время, когда вы ложитесь спать. Вот разница с Кызылординской обл в полчаса. Имею ввиду начинает темнеть там раньше. В Костанае, зато ещё светло, можно погулять в теплое время при солнечном свете побольше на улице. Лето у нас короткое, так хоть компенсируем это
Добринцофф: Конкретно,как повлияет перевод времени на 1 час, для детей о которых так печётся автор? В любом случае они будут просыпаться в темноте и в школу буду идти по темноте
Логика Это вражья псевдонаука которой постояно пользуются противники перевода а значит и логику нельзя обсуждать всерьез Нормальные люди кто понимает науку апеллируют учебниками по географии за 6 класс Вот там всё обьесняно популярно
юля елиссева: Сейчас Абайка и Добринец начнут писать что им удобно как есть.
Мне не удобно как есть Ногу натёр вот Да и кашель что-то заел Но я как-то внутренне чувствую если перевести время на час мне удобнее жить не станет А может даже хуже будет Мне утром вставать так и так в темноте А вот вечером солнца будет на 1 час меньше А отсюда мне как психологу понятны будущие проблемы населения Хтонь,депрессия,самоубийства,пьянство и драки Всё это возрастает если мы вечером будет встречать темноту на 1 час раньше Кто за это ответит? Активисты? Нет конечно они лапки в брюки и в темноту вершить свои делишки Откуда мы знаем может этот активист хочет время перевести чтобы за детьми со второй смены по ночи подглядывать или преследовать их? А Ведлер выгоднее будет что-нибудь в своей аптеке по темноте талкать,боярышник к примеру? Надо же все мотивы изучить и тогда будет понятно почему эти люди с пеной у рта требуют перевода))
Добринцофф: Активисты просят перевести время на 1 час, то есть рассвет будет в 9 часов, каким образом-это поможет ребёнку который встаёт в 7 утра?
Сначала так сначала! После возвращения времени UTC+5 темно будет не 5 месяцев в году, а 2-3. Кроме того, есть такое понятие как сумерки - даже в декабре будет светлее по утрам. И на час раньше будет повышаться мозговая активность на занятиях в школе (не на 3-м уроке, а после 1-го).
В статье под баннером "Почему активисты хотят вернуть природное время" всё подробно описано. Но людям просто лень прочитать и подумать. Проще кричать "Я против!" и требовать каких-то лично для себя доказательств...
Я где то читал что учёные делали много эксперементов и пришли к выводу что человеческий темп не 24 часа а 36 часов. Больше спим и больше бдим. Что мы не с этой планеты скорей всего. Так что переводи, не переводи, а дети и взрослые с утра всё равно трудно просыпаются.
Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 31
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать