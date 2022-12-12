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≡ Казахстанцы смогут легализовать праворульные автомобили
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45720
Казахстанцы смогут легализовать праворульные автомобили
Отправлено: 12.12.22 - 10:44
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На казахстанский учёт можно будет поставить иностранные праворульные автомобили, которые пересекли границу до 1 сентября. Изначально "праворульки" не подлежали легализации.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
213
Re: Казахстанцы смогут легализовать праворульные автомобили
Отправлено: 12.12.22 - 10:44
#1
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Мы с вами ещё так будем жить, что наши дети и внуки нам завидовать станут!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5658
Re: Казахстанцы смогут легализовать праворульные автомобили
Отправлено: 12.12.22 - 11:09
#2
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Во всём нужны определенность и порядок, правильное решение, надо идти людям навстречу чтобы никто не орал: аким выходи!
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1276
Re: Казахстанцы смогут легализовать праворульные автомобили
Отправлено: 12.12.22 - 14:36
#3
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А разве праворульные удовлетворяют требованиям техрегламентов ТС? Законы будут работать здесь когда-нибудь? Если периодически требуются послабления/отмены драконовских мер поддержки "автозаводов" (цехов отвёрточной сборки), то наверное что-то не так с этими мерами? И их нужно подкорректировать или отменить?

Цитата:
сайлау курманов:
надо идти людям навстречу


... и отменить утильсбор, первичную регистрацию.
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