Отправлено: - 14:36

сайлау курманов:

надо идти людям навстречу

А разве праворульные удовлетворяют требованиям техрегламентов ТС? Законы будут работать здесь когда-нибудь? Если периодически требуются послабления/отмены драконовских мер поддержки "автозаводов" (цехов отвёрточной сборки), то наверное что-то не так с этими мерами? И их нужно подкорректировать или отменить?Цитата:... и отменить утильсбор, первичную регистрацию.