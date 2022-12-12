Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Я думаю, ничего страшного не произошло" - О сталактитах в новостройке Куная высказался аким Костаная
"Я думаю, ничего страшного не произошло" - О сталактитах в новостройке Куная высказался аким Костаная
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 29
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать