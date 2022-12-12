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≡ "Я думаю, ничего страшного не произошло" - О сталактитах в новостройке Куная высказался аким Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45720
"Я думаю, ничего страшного не произошло" - О сталактитах в новостройке Куная высказался аким Костаная
Отправлено: 12.12.22 - 14:00
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- Там по картинке как будто в жилом доме такой ледник, хотя на самом деле это строящийся дом, - подчеркнул Жундубаев. - Надо коротко отвечать - дом строящийся, подрядчик проблемный, ищем ему замену. Охранное агентство прозевало этот момент.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13253
Re: "Я думаю, ничего страшного не произошло" - О...
Отправлено: 12.12.22 - 14:00
#1
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Цитата:
Надо коротко отвечать - дом строящийся, подрядчик проблемный, ищем ему замену

Таким образом одна авария отодвигает сдачу дома ещё на пол года
Вот что людям надо донести-сроки
А не то что кто-то там допустил прорыв
И да подозреваю что микрорайон кунай как и аэропорт из за дешевизны квартир и социальных мест вполне превратятся в такие районы по примеру как Куинс в большом Нью-Йорке где осядут все приезжие,малоимущие и льготники что как бы не даст в перспективе никаких хороших результатов
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