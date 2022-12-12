Отправлено: - 14:00

Надо коротко отвечать - дом строящийся, подрядчик проблемный, ищем ему замену

Цитата:Таким образом одна авария отодвигает сдачу дома ещё на пол годаВот что людям надо донести-срокиА не то что кто-то там допустил прорывИ да подозреваю что микрорайон кунай как и аэропорт из за дешевизны квартир и социальных мест вполне превратятся в такие районы по примеру как Куинс в большом Нью-Йорке где осядут все приезжие,малоимущие и льготники что как бы не даст в перспективе никаких хороших результатов