Отправлено: - 22:01

111:

Мне этот милиционер из СССР тоже неизвестен.. Кстати, что он делал в 1991м, защищал ли свою Родину, свою страну? А вот это важно...

Цитата:Кстати, да те, которые в феврале 22 украдкой углядывали из балкона, скромно попивая грушевый, на события, их кем считать?Предателями или Героями внуками Героев?