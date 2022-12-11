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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 592 из 592«1...590591592
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20581
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.12.22 - 00:58
#8866
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Мой крутой полный холодильник..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20581
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.12.22 - 01:01
#8867
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Цитата:
Эл-починно:
переход от виски к чаю.

Жаль что оно кончилось, поискал по дому, догнаться хотел, нет ничего..
Она не полная была.
Но вкусная, вкуснее водки..
Еще и в морозилке лежала..
А после 10ти вечера, не догонишься, по закону..
Не по закону конечно можно купить, но ночь уже, не стоит думаю..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20581
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.12.22 - 01:04
#8868
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Все таки я добил картошку..
Блин, завтра есть нечего будет..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20581
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.12.22 - 01:16
#8869
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Фото нашел с этого самого стола в этой квартире, 12 апреля 1.35 и это не день рождения Гагарина отмечали..


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20581
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.12.22 - 01:19
#8870
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Ну и первый гол..
Как настоящие французы то радуются..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20581
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.12.22 - 01:20
#8871
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Есть своего рода плюсы, дома кухарка смотреть футбол не разрешает..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20581
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.12.22 - 03:05
#8872
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В принципе неплохо..



Хотел болеть за Англию, но почему то начал за Гризмана и Мбаппе..
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Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1709
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.12.22 - 20:06
#8873
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Вот кто, оказывается был первым Z- патриотом!

Кого повсюду узнают!?
Скажите как его зовут!?
:lol:
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Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1709
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.12.22 - 20:07
#8874
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Английский, ж все знают, надеюсь!?
:lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20581
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.12.22 - 20:59
#8875
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Цитата:
Don Julio:
Кого повсюду узнают!? Скажите как его зовут!?

Вроде как Антонио Бандера...
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Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1709
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.12.22 - 21:59
#8876
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Цитата:
111:
Вроде как Антонио Бандера...

Да ладна!?
То есть это тот за которого ты и думаешь?
Или он это другой, который, Бандера, который ... раст!!
:lol:
То есть! Z партиоты рулят даже в ШША, которым поклоняются внуки Героев и берут с них пример!?
:-o
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Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1709
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.12.22 - 22:01
#8877
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Цитата:
111:
Мне этот милиционер из СССР тоже неизвестен.. Кстати, что он делал в 1991м, защищал ли свою Родину, свою страну? А вот это важно...

Кстати, да те, которые в феврале 22 украдкой углядывали из балкона, скромно попивая грушевый, на события, их кем считать?
Предателями или Героями внуками Героев?
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Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1709
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.12.22 - 22:07
#8878
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Цитата:
111:
Как то я бы сыграл в русские шашки с Бондаренко.. Оценил бы мой профессионализм.. Своего рода батлл или как его там.. Но наверно я с кандидата скатился до обычного третьеразрядника думаю.. Но узнать бы не помешало.. Но это по переписке в школе, что уровень ниже чем на прямую.. Но зато по Союзу .

Хм...
Если по глупости! Или, по литрболу, тут можно и не проводить соревнование!
:lol:
Сразу вручить литр грузинского грушевого в виде чемпионской медали!
:lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20581
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.12.22 - 22:56
#8879
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Цитата:
Don Julio:
То есть! Z партиоты рулят даже в ШША,

Хм..
Ничего об этом не знаю, ну если рулят, то и пусть рулят..
Мне то что?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20581
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.12.22 - 22:58
#8880
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Цитата:
Don Julio:
Сразу вручить литр грузинского грушевого в виде

Дело не в призе, я де это уже озвучил, в чем дело..
Зачем что то сочинять?
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Страница 592 из 592«1...590591592
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