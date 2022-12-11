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Если сегодня на улицах Костаная провести опрос прохожих, что они знают о Викторе Антимонове, то ответ будет предсказуем: ничего не знаем, впервые слышим это имя. А начиная с 1974 года это имя гремело по всему Советскому Союзу и за его пределами.