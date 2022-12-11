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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Акт исторической справедливости
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45716
Аркадий ДЕНИСОВ: Акт исторической справедливости
Отправлено: 11.12.22 - 10:47
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Если сегодня на улицах Костаная провести опрос прохожих, что они знают о Викторе Антимонове, то ответ будет предсказуем: ничего не знаем, впервые слышим это имя. А начиная с 1974 года это имя гремело по всему Советскому Союзу и за его пределами.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2968
Аркадий ДЕНИСОВ: Акт исторической справедливости
Отправлено: 11.12.22 - 10:47
#1
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Полностью согласен с автором. Я знал Виктора, он все это заслужил. Спасибо его друзьям и руководству КФ ЧелГУ за память.

[Исправлено: Козлов я, 11.12.2022 - 10:49]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11798
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Акт исторической справедливости
Отправлено: 11.12.22 - 11:41
#2
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Цитата:
Акт исторической справедливости свершился благодаря неравнодушным людям.

И три года не пройдёт как онамасты переименуют.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
421
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Акт исторической справедливости
Отправлено: 11.12.22 - 12:16
#3
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отличный парень, спортсмен и человек. Светлая ему память.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1025
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Акт исторической справедливости
Отправлено: 11.12.22 - 12:24
#4
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Цитата:
А начиная с 1974 года это имя гремело по всему Советскому Союзу и за его пределами.

Источник:


Давайте тогда и Чингисханом восхищаться!
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25576
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Акт исторической справедливости
Отправлено: 11.12.22 - 13:04
#5
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Цитата:
Козлов я:
Я знал Виктора, он все это заслужил.

Я был знаком, лично, с Антимоновым... :lol: :oops:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1153
Аркадий ДЕНИСОВ: Акт исторической справедливости
Отправлено: 11.12.22 - 13:33
#6
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Цитата:
drakon:
Я был знаком, лично, с Антимоновым...

Интересно, а боярышник был лично знаком с Чингисханом? :lol:
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
130
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Акт исторической справедливости
Отправлено: 11.12.22 - 16:14
#7
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Давайте тогда и Чингисханом восхищаться!

......закусывать надо если боярышник употребляете....

Интересно, а боярышник был лично знаком с Чингисханом?

....кто балуется боярышником и не только знакомы с Чингисханом...что у трезвого на уме то у бухого на языке.Кому чЁ ему про Ивана а он про барана....
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Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1709
Аркадий ДЕНИСОВ: Акт исторической справедливости
Отправлено: 11.12.22 - 16:16
#8
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Цитата:
Эл-починно:
был лично знаком с Чингисханом?

Пора уже вводить уголовную ответственность журналистов, за печать высказываний разного рода неуравновешенных особ.
:lol:
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Давайте тогда и Чингисханом восхищаться!

А он, что то сделал для Кустаная, напомните, запамятовал, ненароком!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20581
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Акт исторической справедливости
Отправлено: 11.12.22 - 21:34
#9
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Мне этот милиционер из СССР тоже неизвестен..
Кстати, что он делал в 1991м, защищал ли свою Родину, свою страну?
А вот это важно...
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4317
Аркадий ДЕНИСОВ: Акт исторической справедливости
Отправлено: 11.12.22 - 22:07
#10
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Так никто не нападал...
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4828
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Акт исторической справедливости
Отправлено: 11.12.22 - 22:19
#11
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Цитата:
111:

Иногда вам лучше промолчать.

С детства помню Виктора Васильевича,великий спортсмен,скромный,светлый и порядочный человек!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20581
Аркадий ДЕНИСОВ: Акт исторической справедливости
Отправлено: 11.12.22 - 22:55
#12
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Цитата:
kbkz1980:
Иногда вам лучше промолчать.

Молчать по поводу развала своей страны?
Не надоело молчать?
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