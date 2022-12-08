Отправлено: - 11:41

111:

И проект Юбилейный и все, что вокруг Назарбаев школы закрывается.. Понятно, что там теперь будет гетто, как и в Кунае, как и в Аэропорту по видимому..

Цитата:Не думаю , в Береке застроят со временем весь пустырь , бк -строй там .