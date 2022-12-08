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Аким сменился, да здравствует аким!
Аким сменился, да здравствует аким!
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45716
Аким сменился, да здравствует аким!
Отправлено: 08.12.22 - 11:34
Депутаты за закрытыми дверями выбрали нового главу региона. Что ждать от него костанайцам? 1 декабря в Костанай прилетел премьер-министр Казахстана Алихан СМАИЛОВ. Догадаться о причине было несложно - с утра шли сообщения об отставках акимов областей и назначении новых руководителей. Костанайская область не стала исключением, и место Архимеда Мухамбетова занял Кумар АКСАКАЛОВ, работавший до этого акимом Северо-Казахстанской области. Как проходило его назначение и о чем говорил новый градоначальник на первом совещании, в репортаже «НГ».
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 575
Re: Аким сменился, да здравствует аким!
Отправлено: 08.12.22 - 11:34
"...славится общительностью и открытостью для СМИ..."
Типа - хороший человек.
Только "хороший человек" - не профессия.
Пока его слова, как руководителя, вызывают настороженность.
Расти не вширь, а ввысь - не правильно. Просто потому, что существующая инфраструктура не выдержит нагрузки от многоэтажек. Начиная с подачи воды и тепла и заканчивая автостоянками.
И прозвище "Лесоруб" тоже пугает... Превратить наши, и без того малозелёные города, в полупустыню труда не составит. Только как в них жить?
Типа - хороший человек.
Только "хороший человек" - не профессия.
Пока его слова, как руководителя, вызывают настороженность.
Расти не вширь, а ввысь - не правильно. Просто потому, что существующая инфраструктура не выдержит нагрузки от многоэтажек. Начиная с подачи воды и тепла и заканчивая автостоянками.
И прозвище "Лесоруб" тоже пугает... Превратить наши, и без того малозелёные города, в полупустыню труда не составит. Только как в них жить?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 20581
Re: Аким сменился, да здравствует аким!
Отправлено: 08.12.22 - 16:01
Частному сектору повезло, теперь можно продать по хорошей цене свои хибары..
Но городу наврят ли..
Пробки, поиск стоянок, в каждом дворе теперь будут тыкать стоэтажки..
И проект Юбилейный и все, что вокруг Назарбаев школы закрывается..
Понятно, что там теперь будет гетто, как и в Кунае, как и в Аэропорту по видимому..
Эх, зря там люди набирали по пять квартир.
Но городу наврят ли..
Пробки, поиск стоянок, в каждом дворе теперь будут тыкать стоэтажки..
И проект Юбилейный и все, что вокруг Назарбаев школы закрывается..
Понятно, что там теперь будет гетто, как и в Кунае, как и в Аэропорту по видимому..
Эх, зря там люди набирали по пять квартир.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 994
Аким сменился, да здравствует аким!
Отправлено: 08.12.22 - 21:59
Написал я народную новость по этому поводу, но видимо не пройдёт, формат не тот. я понимаю.Вкратце скажу так. Жана(новый) Казахстан со старыми кадрами не построишь. Опять попахивает непрофессионализмом от таких заявлений акима, инфраструктура на которую он ссылается не выдерживает старых незначительных построек.А тут дома повышенной этажности. Чтобы обеспечить их качественной подачей услуг ЖКХ, надо весь город вскопать, положить туда новые коммуникации, а потом закопать, а потом обустроить. Или опять получится как всегда. Как в случае с новыми микрорайонами(Алтын Арман, Юбилейный, Береке), когда целый город за железной дорогой выстроили, а о путях подъезда к ним подумать позабыли. Вспомнили только сейчас, когда проблема в полный рост встала. А кто мешал сначала проанализировать, неплохая вещь знаете ли анализ.
[Исправлено: saba, 08.12.2022 - 22:00]
[Исправлено: saba, 08.12.2022 - 22:00]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3426
Аким сменился, да здравствует аким!
Отправлено: 09.12.22 - 10:13
Я начинал свою трудовую деятельность, когда областью руководил В.П.Демиденко - про него говорили "суховей" - он выметал всё с хозяйств для выполнения плана ( кстати он тоже пришёл с Сев.Каза), потом блёклые года с Князевым Н.Т., Укиным К.У.,Тургумбаевым - эти трое нещадно критиковали Назарбаева, были не согласны с его действиями; Кадамбаев Т.К - руководил в эпоху приватизации - многие руководители должны быть ему благодарны, когда за одну ночь перешли " из грязи в князи"; при Шукееве толком ничего не делалось- единственное - реконструкция Тобольской водокачки ( бюджет был нищий)и заложено реконструкция бывшего дизельного завода при помощи банка "Каспийский" (нынешний Каспи); Кулагин запомнился своим " вознесением в лик святых и фамильярным похлопыванием олигарха Машкевича по плечу "Серёги" во время открытия синагоги; при местном Садуакасове областью "рулили" ромалы-цыгане под бренчание гитары у костра.; и единственный аким кто много строил как и дороги так и жильё - это 30% казахский "варяг" с греческим именем - Архимед ( вообще люди с необычными именами - выдающие люди: - Жигули, например - появился ниоткуда, обошёл всех и занял почётное 3 место после Токаева и "против всех").
Про цены и ВВП области - некоректное сравнение секретаря маслихата - тут надо считать цены тех лет и нынешние и курс доллара.
[Исправлено: ACROS, 09.12.2022 - 10:29]
Про цены и ВВП области - некоректное сравнение секретаря маслихата - тут надо считать цены тех лет и нынешние и курс доллара.
[Исправлено: ACROS, 09.12.2022 - 10:29]
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 957
Аким сменился, да здравствует аким!
Отправлено: 09.12.22 - 11:41
Цитата:
Не думаю , в Береке застроят со временем весь пустырь , бк -строй там .
111:
И проект Юбилейный и все, что вокруг Назарбаев школы закрывается.. Понятно, что там теперь будет гетто, как и в Кунае, как и в Аэропорту по видимому..
И проект Юбилейный и все, что вокруг Назарбаев школы закрывается.. Понятно, что там теперь будет гетто, как и в Кунае, как и в Аэропорту по видимому..
Не думаю , в Береке застроят со временем весь пустырь , бк -строй там .
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 20581
Аким сменился, да здравствует аким!
Отправлено: 09.12.22 - 13:08
Цитата:
Застроить то застроют, с горем пополам, но развивать не станут.
Потому как БК строю предложат ставить выгоднее точечные 30ти этажки по городу, вместо частного сектора..
YESNO:
Не думаю , в Береке застроят со временем весь пустырь , бк -строй там .
Не думаю , в Береке застроят со временем весь пустырь , бк -строй там .
Застроить то застроют, с горем пополам, но развивать не станут.
Потому как БК строю предложат ставить выгоднее точечные 30ти этажки по городу, вместо частного сектора..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 410
Re: Аким сменился, да здравствует аким!
Отправлено: 10.12.22 - 11:07
Прочел как "Депутаты с закрытыми глазам выбрали нового главу региона"
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4317
Re: Аким сменился, да здравствует аким!
Отправлено: 11.12.22 - 22:37
Интересно, если в отчетности акимов сменить показатель "ввод жилья" показателем "ввод объектов инфраструктуры", получим ли мы полупустые школы, больницы, детсады и ТРЦ?
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