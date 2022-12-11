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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.12.22 - 00:58
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.12.22 - 01:01
Цитата:
Жаль что оно кончилось, поискал по дому, догнаться хотел, нет ничего..
Она не полная была.
Но вкусная, вкуснее водки..
Еще и в морозилке лежала..
А после 10ти вечера, не догонишься, по закону..
Не по закону конечно можно купить, но ночь уже, не стоит думаю..
Эл-починно:
переход от виски к чаю.
переход от виски к чаю.
Жаль что оно кончилось, поискал по дому, догнаться хотел, нет ничего..
Она не полная была.
Но вкусная, вкуснее водки..
Еще и в морозилке лежала..
А после 10ти вечера, не догонишься, по закону..
Не по закону конечно можно купить, но ночь уже, не стоит думаю..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.12.22 - 01:04
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.12.22 - 01:16
Фото нашел с этого самого стола в этой квартире, 12 апреля 1.35 и это не день рождения Гагарина отмечали..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.12.22 - 01:19
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.12.22 - 01:20
Есть своего рода плюсы, дома кухарка смотреть футбол не разрешает..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.12.22 - 03:05
(Пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1709
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.12.22 - 20:06
Вот кто, оказывается был первым Z- патриотом!
Кого повсюду узнают!?
Скажите как его зовут!?
Кого повсюду узнают!?
Скажите как его зовут!?
(Пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1709
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.12.22 - 20:07
Английский, ж все знают, надеюсь!?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.12.22 - 20:59
Цитата:
Вроде как Антонио Бандера...
Don Julio:
Кого повсюду узнают!? Скажите как его зовут!?
Кого повсюду узнают!? Скажите как его зовут!?
Вроде как Антонио Бандера...
(Пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1709
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.12.22 - 21:59
Цитата:
Да ладна!?
То есть это тот за которого ты и думаешь?
Или он это другой, который, Бандера, который ... раст!!
То есть! Z партиоты рулят даже в ШША, которым поклоняются внуки Героев и берут с них пример!?
111:
Вроде как Антонио Бандера...
Вроде как Антонио Бандера...
Да ладна!?
То есть это тот за которого ты и думаешь?
Или он это другой, который, Бандера, который ... раст!!
То есть! Z партиоты рулят даже в ШША, которым поклоняются внуки Героев и берут с них пример!?
(Пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1709
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.12.22 - 22:01
Цитата:
Кстати, да те, которые в феврале 22 украдкой углядывали из балкона, скромно попивая грушевый, на события, их кем считать?
Предателями или Героями внуками Героев?
111:
Мне этот милиционер из СССР тоже неизвестен.. Кстати, что он делал в 1991м, защищал ли свою Родину, свою страну? А вот это важно...
Мне этот милиционер из СССР тоже неизвестен.. Кстати, что он делал в 1991м, защищал ли свою Родину, свою страну? А вот это важно...
Кстати, да те, которые в феврале 22 украдкой углядывали из балкона, скромно попивая грушевый, на события, их кем считать?
Предателями или Героями внуками Героев?
(Пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1709
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.12.22 - 22:07
Цитата:
Хм...
Если по глупости! Или, по литрболу, тут можно и не проводить соревнование!
Сразу вручить литр грузинского грушевого в виде чемпионской медали!
111:
Как то я бы сыграл в русские шашки с Бондаренко.. Оценил бы мой профессионализм.. Своего рода батлл или как его там.. Но наверно я с кандидата скатился до обычного третьеразрядника думаю.. Но узнать бы не помешало.. Но это по переписке в школе, что уровень ниже чем на прямую.. Но зато по Союзу .
Как то я бы сыграл в русские шашки с Бондаренко.. Оценил бы мой профессионализм.. Своего рода батлл или как его там.. Но наверно я с кандидата скатился до обычного третьеразрядника думаю.. Но узнать бы не помешало.. Но это по переписке в школе, что уровень ниже чем на прямую.. Но зато по Союзу .
Хм...
Если по глупости! Или, по литрболу, тут можно и не проводить соревнование!
Сразу вручить литр грузинского грушевого в виде чемпионской медали!
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.12.22 - 22:56
Цитата:
Хм..
Ничего об этом не знаю, ну если рулят, то и пусть рулят..
Мне то что?
Don Julio:
То есть! Z партиоты рулят даже в ШША,
То есть! Z партиоты рулят даже в ШША,
Хм..
Ничего об этом не знаю, ну если рулят, то и пусть рулят..
Мне то что?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.12.22 - 22:58
Цитата:
Дело не в призе, я де это уже озвучил, в чем дело..
Зачем что то сочинять?
Don Julio:
Сразу вручить литр грузинского грушевого в виде
Сразу вручить литр грузинского грушевого в виде
Дело не в призе, я де это уже озвучил, в чем дело..
Зачем что то сочинять?
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