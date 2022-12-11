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Аркадий ДЕНИСОВ: Акт исторической справедливости
Аркадий ДЕНИСОВ: Акт исторической справедливости
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45716
Аркадий ДЕНИСОВ: Акт исторической справедливости
Отправлено: 11.12.22 - 10:47
Если сегодня на улицах Костаная провести опрос прохожих, что они знают о Викторе Антимонове, то ответ будет предсказуем: ничего не знаем, впервые слышим это имя. А начиная с 1974 года это имя гремело по всему Советскому Союзу и за его пределами.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2968
Аркадий ДЕНИСОВ: Акт исторической справедливости
Отправлено: 11.12.22 - 10:47
Полностью согласен с автором. Я знал Виктора, он все это заслужил. Спасибо его друзьям и руководству КФ ЧелГУ за память.
[Исправлено: Козлов я, 11.12.2022 - 10:49]
[Исправлено: Козлов я, 11.12.2022 - 10:49]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11798
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Акт исторической справедливости
Отправлено: 11.12.22 - 11:41
Цитата:
И три года не пройдёт как онамасты переименуют.
Акт исторической справедливости свершился благодаря неравнодушным людям.
И три года не пройдёт как онамасты переименуют.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 421
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Акт исторической справедливости
Отправлено: 11.12.22 - 12:16
отличный парень, спортсмен и человек. Светлая ему память.
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1025
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Акт исторической справедливости
Отправлено: 11.12.22 - 12:24
Цитата:
Давайте тогда и Чингисханом восхищаться!
А начиная с 1974 года это имя гремело по всему Советскому Союзу и за его пределами.
Источник:
Источник:
Давайте тогда и Чингисханом восхищаться!
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25576
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Акт исторической справедливости
Отправлено: 11.12.22 - 13:04
Цитата:
Я был знаком, лично, с Антимоновым...
Козлов я:
Я знал Виктора, он все это заслужил.
Я знал Виктора, он все это заслужил.
Я был знаком, лично, с Антимоновым...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 1153
Аркадий ДЕНИСОВ: Акт исторической справедливости
Отправлено: 11.12.22 - 13:33
Цитата:
Интересно, а боярышник был лично знаком с Чингисханом?
drakon:
Я был знаком, лично, с Антимоновым...
Я был знаком, лично, с Антимоновым...
Интересно, а боярышник был лично знаком с Чингисханом?
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 130
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Акт исторической справедливости
Отправлено: 11.12.22 - 16:14
Цитата:
......закусывать надо если боярышник употребляете....
Интересно, а боярышник был лично знаком с Чингисханом?
....кто балуется боярышником и не только знакомы с Чингисханом...что у трезвого на уме то у бухого на языке.Кому чЁ ему про Ивана а он про барана....
ПолиграфЪ Боярышников:
Давайте тогда и Чингисханом восхищаться!
Давайте тогда и Чингисханом восхищаться!
......закусывать надо если боярышник употребляете....
Интересно, а боярышник был лично знаком с Чингисханом?
....кто балуется боярышником и не только знакомы с Чингисханом...что у трезвого на уме то у бухого на языке.Кому чЁ ему про Ивана а он про барана....
(Пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1709
Аркадий ДЕНИСОВ: Акт исторической справедливости
Отправлено: 11.12.22 - 16:16
Цитата:
Пора уже вводить уголовную ответственность журналистов, за печать высказываний разного рода неуравновешенных особ.
Цитата:
А он, что то сделал для Кустаная, напомните, запамятовал, ненароком!
Эл-починно:
был лично знаком с Чингисханом?
был лично знаком с Чингисханом?
Пора уже вводить уголовную ответственность журналистов, за печать высказываний разного рода неуравновешенных особ.
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Давайте тогда и Чингисханом восхищаться!
Давайте тогда и Чингисханом восхищаться!
А он, что то сделал для Кустаная, напомните, запамятовал, ненароком!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 20581
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Акт исторической справедливости
Отправлено: 11.12.22 - 21:34
Мне этот милиционер из СССР тоже неизвестен..
Кстати, что он делал в 1991м, защищал ли свою Родину, свою страну?
А вот это важно...
Кстати, что он делал в 1991м, защищал ли свою Родину, свою страну?
А вот это важно...
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4317
Аркадий ДЕНИСОВ: Акт исторической справедливости
Отправлено: 11.12.22 - 22:07
Так никто не нападал...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 23.05.16
- Сообщений:
- 4828
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Акт исторической справедливости
Отправлено: 11.12.22 - 22:19
Цитата:
Иногда вам лучше промолчать.
С детства помню Виктора Васильевича,великий спортсмен,скромный,светлый и порядочный человек!
111:
Иногда вам лучше промолчать.
С детства помню Виктора Васильевича,великий спортсмен,скромный,светлый и порядочный человек!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 20581
Аркадий ДЕНИСОВ: Акт исторической справедливости
Отправлено: 11.12.22 - 22:55
Цитата:
Молчать по поводу развала своей страны?
Не надоело молчать?
kbkz1980:
Иногда вам лучше промолчать.
Иногда вам лучше промолчать.
Молчать по поводу развала своей страны?
Не надоело молчать?
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