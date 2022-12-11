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≡ "Қаш" - хтонь и новый мир в казахской степи. Обзор фильма от "НГ"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45716
"Қаш" - хтонь и новый мир в казахской степи. Обзор фильма от "НГ"
Отправлено: 11.12.22 - 20:12
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Фильм молодого режиссера Айсултана Сеитова впервые в игровом кино рассказывает об истории голода 30-х годов, ашаршылық - очень тяжелой теме, которая отзывается практически в каждой казахстанской семье травмой, передающейся из поколения в поколение.
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Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1706
"Қаш" - хтонь и новый мир в казахской степи. Обзор фильма от "НГ"
Отправлено: 11.12.22 - 20:12
#1
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20578
Re: "Қаш" - хтонь и новый мир в казахской...
Отправлено: 11.12.22 - 20:56
#2
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Вот комедии наши делают отменно..
Особенно когда смешивают русский с казахским..
С драмами не очень проработано все..
Но процесс идет как говорится..
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