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≡ "В этом году без боксеров" - Лучших спортсменов и тренеров наградили в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45716
"В этом году без боксеров" - Лучших спортсменов и тренеров наградили в Костанае
Отправлено: 11.12.22 - 17:44
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На «Форуме победителей», так официально называлось мероприятие, награждали ветеранов костанайского спорта и лучших тренеров, им вручали денежные сертификаты на 100 000 тенге. А спортсменам года достались сертификаты на 150 000 тенге.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
967
Re: "В этом году без боксеров" - Лучших спортсменов и...
Отправлено: 11.12.22 - 17:44
#1
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Поздравляю всех награжденных, но
Цитата:
билеты мы покупали за свой счет Источник:

так и должно быть? аким?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3582
Re: "В этом году без боксеров" - Лучших спортсменов и...
Отправлено: 11.12.22 - 20:02
#2
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Цитата:
electro:
Поздравляю всех награжденных, но Цитата: билеты мы покупали за свой счет...


Гиревики достойные ребята, вместе с тем, скорее всего больше уделяют внимания олимпийским видам спорта. Одному "грамотею", более трёх лет тому назад в 2019 году отмечал. Цитирую отрывок:

Кайрат стайер: Греко римская борьба - олимпийски вид спорта, там конкуренция очень большая, более 120 странах мира занимаются. Гиревой спорт культивируется в отдельных странах и не олимпийски вид спорта.

Подробнее здесь:
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Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1706
"В этом году без боксеров" - Лучших спортсменов и тренеров наградили в Костанае
Отправлено: 11.12.22 - 20:27
#3
Комментарий проходит проверку.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20578
Re: "В этом году без боксеров" - Лучших спортсменов и...
Отправлено: 11.12.22 - 20:52
#4
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Молодцы .
И Биркле, и Бондаренко..
И конечно все остальные..
Кстати, Биркле, где его так сказать биография, вроде я думал что это новичок..
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3582
"В этом году без боксеров" - Лучших спортсменов и тренеров наградили в Костанае
Отправлено: 11.12.22 - 21:00
#5
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Цитата:
111:
Молодцы . И Биркле, и Бондаренко..


Настоящие грамотеи, без кавычек.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20578
"В этом году без боксеров" - Лучших спортсменов и тренеров наградили в Костанае
Отправлено: 11.12.22 - 21:09
#6
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Как то я бы сыграл в русские шашки с Бондаренко..
Оценил бы мой профессионализм..
Своего рода батлл или как его там..
Но наверно я с кандидата скатился до обычного третьеразрядника думаю..
Но узнать бы не помешало..
Но это по переписке в школе, что уровень ниже чем на прямую..
Но зато по Союзу .

[Исправлено: 111, 11.12.2022 - 21:11]
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